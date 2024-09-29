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Новый Lexus LFA появится осенью 2025 года и поразит мощностью

Текст: Алексей Шмидт
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Первые слухи о планах Lexus выпустить второе поколение модели LFA появились еще в 2021 году, но теперь, похоже, автомобиль действительно находится в разработке. По данным инсайдеров из «Best Car», до премьеры машины остается не так много времени, а ее создание сейчас на финальной стадии. 

Многие журналисты сомневались, что премиальный суббренд Toyota все же решится на выпуск этой модели, но, видимо, это все-таки произойдет в ближайшем будущем.

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Дизайнеры из Японии прогнозируют, что машина получит спортивный экстерьер, но может быть названа не LFA, а как-то иначе. Тем не менее, проект считается преемником этой модели даже самим руководством Lexus, так что формально это будет все же LFA II.

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«Best Car» пишет, что новинка «Лексус» сможет поразить своей мощностью. Машине может достаться недавно разработанный компанией силовой агрегат V8, но не простой, а гибридный. Он сочетает в себе 4-литровый гибрид с двойным турбонаддувом, развивающий в совокупности 900 лошадиных сил. 

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Длина автомобиля должна составить 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 2,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. Привод машины окажется задним, а цена достигнет ориентировочно отметки в 20 миллионов иен или 13,2 миллиона рублей. 

Фото:Best Car

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