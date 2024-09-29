Новый Lexus LFA появится осенью 2025 года и поразит мощностью

Первые слухи о планах Lexus выпустить второе поколение модели LFA появились еще в 2021 году, но теперь, похоже, автомобиль действительно находится в разработке. По данным инсайдеров из «Best Car», до премьеры машины остается не так много времени, а ее создание сейчас на финальной стадии.

Многие журналисты сомневались, что премиальный суббренд Toyota все же решится на выпуск этой модели, но, видимо, это все-таки произойдет в ближайшем будущем.

Дизайнеры из Японии прогнозируют, что машина получит спортивный экстерьер, но может быть названа не LFA, а как-то иначе. Тем не менее, проект считается преемником этой модели даже самим руководством Lexus, так что формально это будет все же LFA II.

«Best Car» пишет, что новинка «Лексус» сможет поразить своей мощностью. Машине может достаться недавно разработанный компанией силовой агрегат V8, но не простой, а гибридный. Он сочетает в себе 4-литровый гибрид с двойным турбонаддувом, развивающий в совокупности 900 лошадиных сил.

Длина автомобиля должна составить 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 2,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. Привод машины окажется задним, а цена достигнет ориентировочно отметки в 20 миллионов иен или 13,2 миллиона рублей.