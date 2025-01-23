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Toyota RAV4 в новом поколении переделают внешне почти на 100%

Текст: Алексей Шмидт
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2026 Toyota RAV4 min

Самый популярный кроссовер гамме японского автопроизводителя Toyota близок к плановой смене поколений. Не так давно RAV4 новой генерации впервые был замечен во время тестов, что говорит о скорой премьере этой модели. 

Накануне японская пресса одна за другой выпустила статьи, в которых пришла к мнению о том, что новый «РАВ4» в шестом поколении изменится практически до неузнаваемости.

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Шпионское фото нового поколения Toyota RAV4 (соцсети)

Еще полгода назад инсайдеры сообщали, что популярность текущей итерации этой модели Toyota заставляет руководство компании внести в ее дизайн лишь точечные коррективы. Так по их мнению им удастся не спугнуть его аудиторию, наработанную десятилетиями.

Но если верить шпионским снимкам и опубликованным впоследствии неофициальным рендерам машины, самый популярный кроссовер Toyota переделают внешне практически до неузнаваемости.

Toyota Rav4 2026 min
Вырезка из журнала “BestCarWeb”

Ожидается, что машина примерит на себе новое оформление «передка» и кормы, а также получит модернизированные боковины кузова. А сам стиль автомобиля будет приведен к тому, чтобы быть похожим на модели современной линейки Crown.

Но еще важнее то, что будет скрываться под капотом кроссовера. Автомобиль продолжит использовать модульную платформу TNGA, классические ДВС и последовательно-параллельную гибридную силовую установку.

Так что главным новшеством в случае с ним станет так называемая плагин-гибридная модификация, позволяющая заряжать батарею от розетки и проезжать на полностью заряженном аккумуляторе и баке свыше тысячи километров.

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Шпионское фото нового поколения Toyota RAV4 (соцсети)

Презентация нового поколения Toyota RAV4 должна состояться до конца 2025 года. В продажу машина поступит в первом квартале 2026-го. 

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Фото:BestCarWeb, соцсети

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