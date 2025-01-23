Toyota RAV4 в новом поколении переделают внешне почти на 100%

Самый популярный кроссовер гамме японского автопроизводителя Toyota близок к плановой смене поколений. Не так давно RAV4 новой генерации впервые был замечен во время тестов, что говорит о скорой премьере этой модели.

Накануне японская пресса одна за другой выпустила статьи, в которых пришла к мнению о том, что новый «РАВ4» в шестом поколении изменится практически до неузнаваемости.

Шпионское фото нового поколения Toyota RAV4 (соцсети)

Еще полгода назад инсайдеры сообщали, что популярность текущей итерации этой модели Toyota заставляет руководство компании внести в ее дизайн лишь точечные коррективы. Так по их мнению им удастся не спугнуть его аудиторию, наработанную десятилетиями.

Но если верить шпионским снимкам и опубликованным впоследствии неофициальным рендерам машины, самый популярный кроссовер Toyota переделают внешне практически до неузнаваемости.

Вырезка из журнала “BestCarWeb”

Ожидается, что машина примерит на себе новое оформление «передка» и кормы, а также получит модернизированные боковины кузова. А сам стиль автомобиля будет приведен к тому, чтобы быть похожим на модели современной линейки Crown.

Но еще важнее то, что будет скрываться под капотом кроссовера. Автомобиль продолжит использовать модульную платформу TNGA, классические ДВС и последовательно-параллельную гибридную силовую установку.

Так что главным новшеством в случае с ним станет так называемая плагин-гибридная модификация, позволяющая заряжать батарею от розетки и проезжать на полностью заряженном аккумуляторе и баке свыше тысячи километров.

Шпионское фото нового поколения Toyota RAV4 (соцсети)

Презентация нового поколения Toyota RAV4 должна состояться до конца 2025 года. В продажу машина поступит в первом квартале 2026-го.