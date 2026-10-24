Каким был Ural Baikal LE – редкий «Урал» с топором, лопатой и приводом на два колеса

Ural Baikal LE. Фото: imz-ural.com

В истории Ирбитского мотоциклетного завода было немало спецверсий моделей Ural, но только одна сильно выделяется на фоне остальных.

В 2017 году компания Ural представила специальную версию мотоцикла с коляской под названием Baikal LE (Limited Edition). Эта модель отличалась не только необычным оформлением, но и набором оборудования, рассчитанным на поездки вдали от асфальтированных дорог. Мотоцикл получил экспедиционные аксессуары, запасное колесо и систему привода на колесо коляски, благодаря которой мог увереннее передвигаться по сложным участкам местности.

Ural Baikal LE (Limited Edition) был выпущен ограниченной серией и стал одной из наиболее интересных специальных модификаций марки в тот период. Всего для мирового рынка планировалось изготовить 45 экземпляров этой модели.

Ural Baikal LE. Фото: imz-ural.com

Одной из главных «фишек» Ural Baikal стало оформление. Мотоцикл получил голубую окраску Baikal Blue, дополненную контрастными оранжевыми элементами коляски. Это сочетание заметным образом выделяло специальную версию на фоне обычных моделей Ural.

Но главная разница заключалась даже не во внешности. Baikal создавался с расчётом на путешествия по пересечённой местности, поэтому его оснастили дополнительными приспособлениями, которые могли пригодиться в дороге.

В комплектацию входили запасное колесо, защитные элементы и экспедиционное оборудование. Среди наиболее необычных аксессуаров были топор и лопата. Они предназначались для ситуаций, когда путешественнику приходилось самостоятельно расчищать дорогу, работать с грунтом или готовить место для стоянки.

Технической особенностью Ural Baikal была трансмиссия с приводом не только на заднее колесо мотоцикла, но и на колесо коляски. При необходимости водитель мог подключать второй привод, повышая тяговые возможности на рыхлом грунте, снегу и других сложных покрытиях.

В основе Baikal лежала традиционная конструкция современных на тот момент мотоциклов Ural. Модель оснащалась двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения рабочим объёмом 749 куб. см.

Стоимость таких мотоциклов на момент их премьеры в 2017 году составляла 16 тысяч 999 долларов. По сегодняшнему курсу это было бы примерно 1,3 млн рублей.

Накануне Дейли-Мотор рассказывал об истории другой лимитированной версии мотоцикла Ural под названием Dark Force, которая была приурочена к премьере фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы».