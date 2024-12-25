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Кроссовер Toyota RAV4 в новом кузове (2025) показан без маскировки

Текст: Алексей Шмидт
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В декабре Toyota вывела на первые тестовые испытания новое поколение кроссовера RAV4, которое должно дебютировать в 2025 году. Закамуфлированные прототипы обкатываются на дорогах Японии и подробностей о них пока практически нет.

Но независимые дизайнеры уже начали фантазировать на тему внешности реформенного RAV4 и предполагают, что кроссовер ждет существенная модернизация, которая затронет как его переднюю, так и заднюю часть кузова.

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Неофициальный рендер Toyota RAV4 2025 (MV Auto)

Художники студии «MV Auto» предполагают, что RAV4 в новом кузове обзаведется пересмотренной оптикой, которая получит С-образные дневные ходовые огни. Радиаторная решетка машины расположится ниже, чем раньше, станет более узкой, а также будет сливаться с бампером, который, в свою очередь, изменит конструкцию.

Боковины автомобиля, вероятно, останутся без существенных изменений, а корма, напротив, получит другой блок задних фонарей, состыкованный между собой светящейся планкой, и новый бампер.

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Неофициальный рендер Toyota RAV4 2025 (MV Auto)

Ожидается, что Toyota RAV4 2025 окажется немного крупнее своего предшественника (его длина составит около 4,7-метра), чтобы вписаться в сегмент среднеразмерных SUV. 

Какие двигатели войдут в его оснащение пока неизвестно, но со стопроцентной вероятностью в их числе останется гибрид, мощность которого и запас хода на электротяге будут увеличены. 

Презентовать новый RAV4 обещают в конце 2025 года. В продажу кроссовер поступит ориентировочно спустя несколько месяцев после официальной премьеры. 

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Фото:MV Auto

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