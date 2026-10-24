Заброшенный Ferrari Testarossa из 1980-х нашли среди хлама во Франции

Во Франции обнаружили Ferrari Testarossa, который, по утверждению очевидцев, не двигался около 20 лет. Легендарный спорткар оказался на территории виллы в Каннах, под покрывалом и одеялом, среди старых вещей.

Снимки опубликовал аккаунт в соцсетях The Rustyle Oxyde, посвященный заброшенным автомобилям во Франции, а также местный фотограф Жак Ле Барбье.

Ferrari находится в месте, откуда машину непросто вывезти. На снимках видны спущенные шины, а кузов долгое время оставался без полноценной защиты от окружающей среды.

Точный срок простоя автомобиля неизвестен, но в одном из комментариев местных жителей говорится о 20 годах, а в другом упоминается период более 26 лет. Никаких сведений о владельце суперкара, а также информации о том, почему он был брошен в этом месте и забыт на десятилетия, нет.

Напомним, Ferrari Testarossa дебютировал в 1984 году и стал одной из самых узнаваемых моделей марки благодаря характерным боковым воздухозаборникам и широкому кузову.

Дизайн разработала Pininfarina. Автомобиль оснащался 4,9-литровым оппозитным 12-цилиндровым двигателем мощностью 390 л.с. и получил широкую известность как символ спортивных машин 1980-х годов. Всего было выпущено более 7000 экземпляров Testarossa, что делает каждый из существующих сегодня экземпляров особенно ценным.

Какая судьба ждет найденный в Каннах автомобиль – пока сказать сложно. Если хозяин машины все же найдется и даст согласие на ее продажу, автомобиль может пройти через процедуру реставрации и затем оказаться проданным за внушительную сумму на одном из аукционов классических суперкаров, где за ним почти наверняка выстроится большая очередь коллекционеров.

Нечто похожее произошло в 2022 году, когда с молотка ушел простоявший в гараже 19 лет Ferrari Testarossa 1989 года выпуска. Машину с пробегом около 22 тысяч километров, но в гораздо более хорошем состоянии, чем найденный недавно во Франции автомобиль, продали почти за 100 тысяч евро (примерно 9 миллионов рублей по сегодняшнему курсу).