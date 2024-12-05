Вот и он! Toyota RAV4 2026 выехал на первые испытания: конкурент Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson готовится к запуску

Одна из самых ожидаемых новинок Toyota впервые попала в объективы фотошпионов. Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения запечатлели во время дебютной серии испытаний в плотном камуфляже на дорогах общего пользования.

RAV4 – это важнейшая модель для «Тойоты». Автомобиль является одним из бестселлеров в гамме автопроизводителя и параллельно одной из самых продаваемых машин на планете.

Новый Toyota RAV4 2026. Фото: Cochespias / Autopareri

Новая генерация «РАВ4» может незначительно поменяться внешне по сравнению с предшественником, но как именно из-за плотной маскировки кузова пока сказать невозможно. Вероятно, «паркетник» обзаведется другим бампером, новыми фарами с пересмотренной световой подписью и более рельефным капотом.

А вот с технической частью машины все более-менее понятно. Предполагается, что автомобиль сохранит основы платформы TNGA-K, на которой был построен актуальный RAV4 и переживет изменения, аналогичные тем, что недавно произошли с седаном Camry.

Cochespias / Autopareri

Инсайдеры пишут, что в реформенном кроссовере инженеры Toyota постараются устранить все недостатки нынешней модели, которые в основном связаны с интеграцией автомобильных технологий. При этом водительский опыт, эффективность и наличие пространства в салоне машины всегда были одними из лучших в классе, поэтому подвергнутся меньшим доработкам.

Под капотом вседорожника могут разместиться новые силовые агрегаты, анонсированные «Тойотой» в начале 2024 года. Вероятно, в их число войдет 1,5-литровый турбобензиновая «четверка» с электромотором, а также более мощный 2-литровый «наддувный» агрегат.

Конкурировать новому RAV4, как и прежде, предстоит с Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson. Премьера машины может состояться в конце 2025 года.