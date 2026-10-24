Peugeot 208 третьего поколения: что о нем известно

Компания Peugeot разрабатывает третье поколение компактного хэтчбека 208, премьера которого ожидается во второй половине 2027 года. Ожидается, что новинка получит полностью электрическую силовую установку, футуристичный дизайн с отсылками к легендарному Peugeot 205 и перспективную систему рулевого управления без механической связи между рулем и колесами.
Напомним, Peugeot 205 первой генерации был представлен в 1983 году, став одной из наиболее известных моделей французского бренда. Машину выпускали в нескольких типах кузовов, а затем на смену ей пришли модели 206, 207 и 208. В 2019 году дебютировал актуальный «двести восьмой», который сейчас продают как с ДВС, так и в полностью электрическом исполнении.
По прогнозам независимых дизайнеров портала Auto-Moto, в новой генерации Peugeot 208 должен получить смелый внешний облик. В оформлении передней части ожидается светодиодная полоса дневных ходовых огней на всю ширину кузова, напоминающая решетку радиатора Peugeot 205. Аналогичное решение может появиться сзади.
Еще одной стилистической отсылкой к предшественнику, как ожидается, станут полукруглые очертания боковых окон, хотя кузов сохранит пять дверей. Также рассматривается использование продолговатых декоративных вставок на задних стойках, которые могут обозначать комплектацию или тип силовой установки.
В салоне может появиться новая версия фирменной системы i-Cockpit с крупным изогнутым цифровым экраном над рулевым колесом. Покупателям могут предложить два варианта руля: классический и необычный прямоугольный элемент с четырьмя отверстиями и встроенными органами управления.
В оснащение машины может войти технология Steer-by-Wire. Она исключает механическую связь между рулем и рулевым механизмом: датчики передают данные об управляющих действиях водителя электронному блоку, который управляет электроприводами поворота колес. Обратную связь формирует отдельный электродвигатель, имитирующий сопротивление при вращении руля.
В основу нового Peugeot 208 ляжет платформа STLA Small, которую в некоторых материалах также называют STLA One. Ожидается, что модель станет исключительно электрической, а ее запас хода превысит 500 км по циклу WLTP.
Емкость тяговой батареи и мощность серийной версии пока не раскрыты. Освободившееся пространство под капотом может позволить организовать дополнительный багажный отсек для зарядных кабелей.
Тем временем в открытом доступе появились рендерные изображения нового поколения кроссовера Peugeot 2008.