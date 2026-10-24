Peugeot 208 третьего поколения: что о нем известно

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Peugeot 208

Компания Peugeot разрабатывает третье поколение компактного хэтчбека 208, премьера которого ожидается во второй половине 2027 года. Ожидается, что новинка получит полностью электрическую силовую установку, футуристичный дизайн с отсылками к легендарному Peugeot 205 и перспективную систему рулевого управления без механической связи между рулем и колесами.

Напомним, Peugeot 205 первой генерации был представлен в 1983 году, став одной из наиболее известных моделей французского бренда. Машину выпускали в нескольких типах кузовов, а затем на смену ей пришли модели 206, 207 и 208. В 2019 году дебютировал актуальный «двести восьмой», который сейчас продают как с ДВС, так и в полностью электрическом исполнении.

По прогнозам независимых дизайнеров портала Auto-Moto, в новой генерации Peugeot 208 должен получить смелый внешний облик. В оформлении передней части ожидается светодиодная полоса дневных ходовых огней на всю ширину кузова, напоминающая решетку радиатора Peugeot 205. Аналогичное решение может появиться сзади.

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Peugeot 208

Еще одной стилистической отсылкой к предшественнику, как ожидается, станут полукруглые очертания боковых окон, хотя кузов сохранит пять дверей. Также рассматривается использование продолговатых декоративных вставок на задних стойках, которые могут обозначать комплектацию или тип силовой установки.

В салоне может появиться новая версия фирменной системы i-Cockpit с крупным изогнутым цифровым экраном над рулевым колесом. Покупателям могут предложить два варианта руля: классический и необычный прямоугольный элемент с четырьмя отверстиями и встроенными органами управления.

В оснащение машины может войти технология Steer-by-Wire. Она исключает механическую связь между рулем и рулевым механизмом: датчики передают данные об управляющих действиях водителя электронному блоку, который управляет электроприводами поворота колес. Обратную связь формирует отдельный электродвигатель, имитирующий сопротивление при вращении руля.

В основу нового Peugeot 208 ляжет платформа STLA Small, которую в некоторых материалах также называют STLA One. Ожидается, что модель станет исключительно электрической, а ее запас хода превысит 500 км по циклу WLTP.

Емкость тяговой батареи и мощность серийной версии пока не раскрыты. Освободившееся пространство под капотом может позволить организовать дополнительный багажный отсек для зарядных кабелей.

Тем временем в открытом доступе появились рендерные изображения нового поколения кроссовера Peugeot 2008.