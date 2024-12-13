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Toyota RAV4 нового поколения: что скрывается под камуфляжем

Текст: Алексей Шмидт

Маскировка оказалась не помехой

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Toyota приступила к долгожданным тестам нового поколения кроссовера RAV4. Машину уже несколько раз удалось подловить во время испытаний на дорогах общего пользования в США, но каждый раз прототипы были облачены в плотную маскировку, скрывающую все дизайнерские решения вседорожника.

Один из пользователей Сети решил взять шпионские снимки нового Toyota RAV4, внимательно рассмотреть и нарисовать от руки все основные линии кузова машины, а также выделить одно из главных изменений в экстерьере модели.

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Судя по получившемуся рисунку (фото ниже), кроссовер-бестселлер «Тойоты» подвергнется заметному редизайну кормы, а также боковин кузова, где появятся другие пластиковые накладки на порогах, менее рельефные двери, переделанная линия остекления, новый бампер и, самое главное, совершенно иной блок задних фонарей.

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Очертания кормовой светотехники, проступающей через камуфляж, дизайнер дополнил собственным рисунком, раскрасив фонари в естественный цвет. Отныне они будут выглядеть иначе по сравнению с предыдущим RAV4 и получат сквозную световую линию, проходящую через всю новую дверь багажника. 

Как в новой генерации RAV4 поменяется технически пока неизвестно. Презентация реформенного японского «паркетника» должна состояться в конце 2025 года.

Фото:Соцсети

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