Toyota RAV4 нового поколения: что скрывается под камуфляжем

Toyota приступила к долгожданным тестам нового поколения кроссовера RAV4. Машину уже несколько раз удалось подловить во время испытаний на дорогах общего пользования в США, но каждый раз прототипы были облачены в плотную маскировку, скрывающую все дизайнерские решения вседорожника.

Один из пользователей Сети решил взять шпионские снимки нового Toyota RAV4, внимательно рассмотреть и нарисовать от руки все основные линии кузова машины, а также выделить одно из главных изменений в экстерьере модели.

Судя по получившемуся рисунку (фото ниже), кроссовер-бестселлер «Тойоты» подвергнется заметному редизайну кормы, а также боковин кузова, где появятся другие пластиковые накладки на порогах, менее рельефные двери, переделанная линия остекления, новый бампер и, самое главное, совершенно иной блок задних фонарей.

Очертания кормовой светотехники, проступающей через камуфляж, дизайнер дополнил собственным рисунком, раскрасив фонари в естественный цвет. Отныне они будут выглядеть иначе по сравнению с предыдущим RAV4 и получат сквозную световую линию, проходящую через всю новую дверь багажника.

Как в новой генерации RAV4 поменяется технически пока неизвестно. Презентация реформенного японского «паркетника» должна состояться в конце 2025 года.