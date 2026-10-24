В Россию вернули Renault Captur: цена – дороже 3 млн рублей

Одним из кроссоверов Renault помимо Duster, который раньше ассоциировался с Россией, был «паркетник» Kaptur. Несмотря на схожее с европейским Captur название, на первых порах машины были абсолютно разными моделями, но после рестайлинга отечественный SUV стал немного ближе к своему «старосветскому» брату. Впрочем, уже в 2022 году Kaptur покинул нашу страну, а теперь вернулся неофициально, но под своим европейском названием.

Как удалось выяснить нашей редакции, на российском авторынке возобновились продажи Renault Captur. Это машины, которые импортеры готовы привезти по «серому» импорту из-за границы.

Такие кроссоверы, доступные под заказ для РФ, оснащаются 1,3-литровым бензиновым турбомотором TCe, выдающим 154 лошадиные силы, а значит подходят под льготные ставки утилизационного сбора для ввоза на физлицо.

Двигателю Captur ассистирует роботизированная коробка передач EDC, а привод, в отличие от прежнего российского Kaptur, может быть только передним.

Напомним, европейский Captur пережил рестайлинг в 2024 году, сильно изменившись внешне и с точки зрения оснащения.

Внутри машины появился большой планшетный 10,25-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы, а также улучшенные материалы отделки.

Заказы на новые Renault Captur собирает один из «серых» дилеров Новосибирска. Из какой страны они собираются привезти такие кроссоверы – не уточняется, но известна их цена, которую несмотря на статус такого «паркетника» нельзя назвать бюджетной.

Привезти новый «Каптур» в РФ из-за границы, согласно заявленному продавцом прайсу, обойдется покупателю в 3 миллиона 85 тысяч рублей.

Напомним, помимо этой модели в России сейчас доступно немало кроссоверов. Все они также предлагаются исключительно «серыми» автосалонами, которые завозят их под заказ по альтернативному импорту.

Среди них Arkana, Duster, Filante и Grand Koleos. Цены на них варьируются от 2,7 до 5,6 млн рублей в зависимости от выбранной модели и конкретного дилера.