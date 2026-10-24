Toyota Alphard вот-вот обновится, чтобы не уступить покупателей новому Nissan Elgrand

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Alphard (2027)

Сегмент полноразмерных минивэнов вновь заинтересовал покупателей. Сначала Nissan сменил поколение своей модели Elgrand, сделав автомобиль более технологичным, а теперь ответить своему конкуренту собирается Toyota с новым Alphard, который в ближайшее время должен пережить рестайлинг, вместе с которым примерить ряд визуальных и технических обновок.

Toyota Alphard четвертого поколения, известного под индексом 40-й серии, был представлен в июне 2023 года. В январе 2025 года семейство пополнилось подключаемым гибридом PHEV, а сейчас инженеры и дизайнеры компании, по слухам, завершают работы над обновлением этой модели, релиз которого состоится уже в 2027 году. По одной из версий, Toyota не планировала вносить изменения в нынешний Alphard, но высокий спрос на недавно вышедший Nissan Elgrand нового поколения заставил руководство компании передумать.

По предварительным данным и прогнозам независимых дизайнеров, главным отличием рестайлингового Alphard станет по-новому оформленная передняя часть кузова. Массивная решетка радиатора, характерная для нынешнего поколения, сохранится, но ее внутреннее оформление изменится.

Также ожидается появление у машины более узких трехсекционных светодиодных фар, обновленных габаритных огней и переработанного переднего бампера.

Общий силуэт минивэна, как и силовые установки, вероятно, сохранятся без кардинальных изменений. Сейчас Alphard предлагается с 2,5-литровым бензиновым двигателем, гибридной системой на основе 2,5-литрового мотора и подключаемой гибридной установкой PHEV. Ожидается, что эта система будет незначительно модернизирована и прибавит с точки зрения экономичности, снижения шума и улучшения плавности хода.

Доработкам могут подвергнуться в том числе подвеска и рулевое управление минивэна, а также его комплекс безопасности и оснащение интерьера с мультимедийной системой, которая может переехать на новую операционную систему Arene OS, ранее появившуюся в новом Toyota RAV4.

А пока конкурент Toyota Alphard – Nissan Elgrand нового поколения – не только устанавливает новые рекорды продаж месяц за месяцем, но и готовится расширить географию присутствия выходом на новые рынки. Помимо него дать бой более компактным минивэнам Toyota компания планирует новой генерацией модели Serena, которая должна выйти в 2028 году.