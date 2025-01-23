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Сколько прослужит Honda CR-V до первого капремонта: раскрыты цифры пробега

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Кроссовер Honda CR-V долгое время считался одним из лучших, если не лучшим выбором в сегменте компактных кроссоверов. Машина полюбилась покупателям за сочетание в себе вместительности, универсальности и, разумеется, надежности. 

Но у любого автомобиля есть свой срок службы. Мы выяснили, сколько отведено CR-V.

Что считается большим пробегом для Honda CR-V?

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Honda CR-V

В случае с Honda CR-V большой пробег может означать абсолютно то же самое, что и для других современных автомобилей.

Как правило, речь идет о цифре свыше 150 тысяч км, но даже такие машины продолжают оставаться в отличном техническом состоянии и обладают неплохим запасом ресурса.

Сколько в среднем служат Honda CR-V?

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Honda CR-V

Чтобы ответить на этот вопрос стоит обратиться к отзывам его владельцев в соцсетях и на всевозможных профильных форумов.

Сопоставив обозначенные цифры можно прийти к выводу, что в среднем CR-V способен проезжать до капремонта порядка 320 тысяч километров. Однако пробег не единственный показатель, который нужно учитывать.

Куда важнее, как автомобиль эксплуатировался и обслуживался. Существует немало примеров, когда CR-V спокойно выхаживал свыше 400 тысяч км и продолжал радовать своих владельцев исправной работой.

Какие Honda CR-V считаются самыми проблемными?

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Honda CR-V

Несмотря на то, что этот японский кроссовер считается образцом с точки зрения надежности, далеко не каждый его модельный год одинаково хорош. 

  • К примеру, в случае с CR-V 2011 модельного года владельцы часто жаловались на проблемы с кондиционером и на неисправности дверных замков, а также на быстро выходящие из строя детали подвески.
  • Машины 2014-2015 годов стали известны проблемами с вибрацией на холостом ходу и большим количеством сообщений на форумах о чрезмерном расходе масла, связанном с проблемами с поршневыми кольцами. 

Кроме того, некоторые обладатели CR-V тех лет сетовали на проблемы с электрической частью машин, в частности с мультимедийной системой. 

  • 2017-й модельный год также оказался для этого кроссовера не самым удачным. На некоторых рынках владельцы таких машин сообщали о проблемах с 1,5-литровым турбомотором, в котором топливо смешивалось с маслом, разбавляя его и снижая эффективность смазки деталей двигателя. 

Более того, из-за хрупких опор двигателя ряд водителей CR-V критиковали вибрацию его ДВС на холостом ходу. 

Ранее мы рассказывали о том, сколько способны проехать два других конкурента Honda CR-V – Kia Sportage и Hyundai Tucson.

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Фото:Honda

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