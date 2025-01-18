ДомойАвтоновости сегодняСколько километров прослужит Kia Sportage и не сломается: есть ответ

Сколько километров прослужит Kia Sportage и не сломается: есть ответ

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2024 Kia Sportage 1

Кроссовер Kia Sportage впервые появился в середине 90-х и впоследствии стал одним из самых идеальных сочетаний доступности, функциональности и качества. С тех пор прошло уже несколько десятилетий и эта модель по-прежнему в строю. Машина пользуется огромным спросом среди покупателей, оставаясь главным бестселлером в мировой гамме автопроизводителя. 

Но насколько этот кроссовер является выносливым в его современной итерации? Ответ на этот вопрос, если хорошо поискать, можно найти на форумах владельцев «Спортейджей». 

Сколько километров проедет Kia Sportage до капремонта

Большинство обладателей этой модели склоняются к тому, что, как правило, ухоженный кроссовер может прослужить до капремонта от 240 до 320 тысяч километров. 

При этом в отдельных случаях владельцы сообщали, что их машины проезжали более 400 тысяч километров, но чаще всего это происходило при регулярном и своевременном техническом обслуживании. 

Какой пробег для Kia Sportage можно считать большим?

1200x900 1
Kia Sportage

Как правило, большим пробегом для любого современного автомобиля, включая «Спортейдж», является цифра свыше 150 тысяч километров.

В случае покупки такой машины лучшим решением будет проявить осторожность и хорошо проверить все основные узлы и агрегаты, ресурс которых со временем может подойти к концу. 

Какие проблемы могут быть с Kia Sportage и когда их можно ждать

«Спортедж» считается надежным автомобилем, но, как и у всех других машин, у него есть ряд недостатков в технической части.

  • Первое, что может случиться с кроссовером, это поломка его двигателя. Наибольшее количество жалоб на эту неисправность пришлось на Sportage 2011-2013 годов выпуска. Отдельные владельцы сетовали на отказы его моторов как на небольших пробегах, так и на 100-150-тысячных километражах. 
  • Некоторые рассказывали о проблемах с трансмиссией, которая грубо переключалась или теряла передачи (неисправность не была распространена и проявлялась после 100-120 тысяч км пробега). 
  • Другие жалобы на машину шли на ее электрику (на пробегах свыше 70 тысяч км и в старых моделях), а также на подвеску, компоненты которой могли выходить из строя до или через некоторое время после пройденных 100 тысяч километров. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Kia

Читайте также:

Последние новости:

В Китае создали аналог Land Rover Defender. Он...

Внедорожную версию кроссовера Subaru Forester засняли в естественной...

У «хот-хэтча» Toyota GR Yaris появился «посаженный» вариант...

Toyota получила астрономический штраф за мошенничество с выбросами...

Когда нет денег на S-Class: Binz разрабатывает 6-дверный...

Новый Audi Q7 показался на неофициальных изображениях

Новый рамный внедорожник Mitsubishi для охотников и рыбаков...

В России начали продажи молодежного купе-кроссовера «корейского Лексус»

Знаменитый грузовичок Hyundai, выпускавшийся на ТагАЗе, поменяет дизайн...

Блогер заказал из Китая суперкар за 3,2 млн...

Toyota Harrier переделают впервые за 6 лет: популярный...

Renault начинает терять рынки: компания может уйти из...

Новое поколение царя-минивэнов от Mitsubishi: как оно будет...

Индийская Tata выпустит новые премиум-электрокары, которые назовут Avinya

Kia выпустит новый 7-местный кроссовер для развивающихся стран

Европейский супер-бестселлер продают в России за 3,5 миллиона...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+