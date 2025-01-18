Сколько километров прослужит Kia Sportage и не сломается: есть ответ

Кроссовер Kia Sportage впервые появился в середине 90-х и впоследствии стал одним из самых идеальных сочетаний доступности, функциональности и качества. С тех пор прошло уже несколько десятилетий и эта модель по-прежнему в строю. Машина пользуется огромным спросом среди покупателей, оставаясь главным бестселлером в мировой гамме автопроизводителя.

Но насколько этот кроссовер является выносливым в его современной итерации? Ответ на этот вопрос, если хорошо поискать, можно найти на форумах владельцев «Спортейджей».

Сколько километров проедет Kia Sportage до капремонта

Большинство обладателей этой модели склоняются к тому, что, как правило, ухоженный кроссовер может прослужить до капремонта от 240 до 320 тысяч километров.

При этом в отдельных случаях владельцы сообщали, что их машины проезжали более 400 тысяч километров, но чаще всего это происходило при регулярном и своевременном техническом обслуживании.

Какой пробег для Kia Sportage можно считать большим?

Kia Sportage

Как правило, большим пробегом для любого современного автомобиля, включая «Спортейдж», является цифра свыше 150 тысяч километров.

В случае покупки такой машины лучшим решением будет проявить осторожность и хорошо проверить все основные узлы и агрегаты, ресурс которых со временем может подойти к концу.

Какие проблемы могут быть с Kia Sportage и когда их можно ждать

«Спортедж» считается надежным автомобилем, но, как и у всех других машин, у него есть ряд недостатков в технической части.

Первое, что может случиться с кроссовером, это поломка его двигателя. Наибольшее количество жалоб на эту неисправность пришлось на Sportage 2011-2013 годов выпуска. Отдельные владельцы сетовали на отказы его моторов как на небольших пробегах, так и на 100-150-тысячных километражах.

Некоторые рассказывали о проблемах с трансмиссией, которая грубо переключалась или теряла передачи (неисправность не была распространена и проявлялась после 100-120 тысяч км пробега).