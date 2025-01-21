Сколько проедет без поломок Hyundai Tucson: названы цифры пробега

Hyundai Tucson считается надежным компактным кроссовером и братом полюбившегося во всем мире Kia Sportage. Машина, как и ее родственник, завоевала популярность благодаря своей доступности и безотказности.

Но даже у самого крепкого автомобиля есть свои недостатки, которые могут проявляться со временем.

Сколько способен прослужить Hyundai Tucson до первого капитального ремонта

Hyundai Tucson

Ответить на этот вопрос сложно, но если обратиться к статистике, то как, правило, это те же самые цифры, что и с любой современной машиной – от 250 до 320 тысяч км.

Среднестатистический россиянин, проезжающий от 20 тысяч километров, успеет накатать на этом кроссовере до потенциально критичной поломки порядка 16 лет.

Впрочем, если верить профильным форумам, при регулярном обслуживании, включающем замену масла в двигателе и трансмиссии, а также выходящих из строя деталей, некоторые владельцы Tucson умудряются проезжать свыше 400 тысяч км.

Что считается для Hyundai Tucson большим пробегом

Hyundai Tucson

Как правило, речь идет о цифре свыше 250 тысяч км. На таком пробеге может произойти значительный износ компонентов даже при хорошем техническом обслуживании. Из строя могут постепенно начать выходить ремень ГРМ, водяной насос, детали подвески и навесного оборудования двигателя.

Самые распространенные проблемы Hyundai Tucson

Здесь часто выделяют неисправности двигателя (характерны для машин 2011-2014 годов выпуска), особенно 2,4-литрового мотора. Симптомы поломки включают в себя необычные стуки, падение мощности и внезапная остановка работы ДВС.

Кроме того, владельцы Tucson 2016 производственного года на некоторых рынках жаловались на его 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями, который хоть и был интонационным, но оказался проблемным. Обладатели таких машин сетовали на задержки в ускорении при старте с места, а также подергивания во время переключения передач.

Не обошли стороной «Туссан» и сложности с электрикой, заключающиеся в тусклом и мерцающем свете фар, частом перегорании лампочек и неисправностях электростеклоподъемников и дверных замков.