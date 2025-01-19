Что с возрожденными Volga не так? Вопросов больше, чем ответов

В конце мая прошлого года в России провели помпезную презентацию сразу трех моделей возрожденного бренда Volga – седана C40, а также кроссоверов K30 и K40. Разумеется, все они оказались не исконно российскими автомобилями, а слегка переделанными внешне китайскими «Чанганами».

Ожидания от проекта были крайне высоки – запустить производство первой новой «Волги» обещали уже в конце года, а затем довести объемы сборки таких машин до цифры в 100 тысяч единиц ежегодно. Но, как показало время, никаких автомобилей Volga на конвейере завода в Нижнем Новгороде так никто и не увидел.

Еще интересней все выглядит, если взглянуть на комментарии официальных лиц об этом проекте, которые спустя несколько месяцев после презентации машин возрожденной марки полностью прекратились.

Модели Volga C40, K30 и K40 (пресс-служба Volga)

Ходят слухи, что идея с воскрешением второго после «Москвича» советского бренда провалилась. И никакого возрождения «Волги» ждать уже не стоит.

Тем не менее, под конец прошлого года появилась некоторая надежда на то, что проект все еще в повестке, но, вероятно, пока поставлен на «стоп».

Портал «Китайские автомобили» рассказал о том, что на учет в ГАИ были поставлены все три модели новых моделей Volga – C40, K30 и K40.

Седан Volga C40 (пресс-служба Volga)

Но вопреки мнению о том, что речь идет конкретно о машинах, представленных весной на презентации возрожденной марки, ими оказались другие автомобили.

Все они зарегистрированы предприятием «Производство легковых автомобилей» для того, чтобы прототипы можно было легально обкатывать на дорогах общего пользования.

Источник утверждает, что ни о каком сворачивании проекта возрожденной Volga речи пока не идет. При этом новые сроки запуска моделей C40, K30 и K40 в производство до сих пор остаются загадкой.