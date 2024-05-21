«Волга» из «Ашана»: премиум-седан Volga C40 впервые показался на публике

С прошлого года одним из самых ожидаемых проектов российского автопрома (вслед за возрожденным «Москвичом») была новая «Волга».

В желании поскорее узнать что это будет за машина пользователи Сети перебирали всевозможные версии и самой правдоподобной среди них было использование платформы одного из китайских автопроизводителей. Так в итоге и вышло. Причем Volga начнет свой путь в современном мире сразу с трех моделей.

Фотографии дебютных автомобилей воскрешенной «Волги» опубликовал «Журнал Авто.ру online» в своем Telegram-канале. Машины впервые показали на публике на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024».

Помимо премиального седана Volga C40 в объективы фотографов попали еще две модели компании – Volga K30 и Volga K40. Оба представляют собой кроссоверы, но первый C-класса, а второй – D-класса.

Оснащение всех автомобилей в стартовой линейке «Волги» включит в себя турбированный бензиновый мотор, выдающий 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит безальтернативной 7-диапазонной автоматической трансмиссии.

Но самое интересное оказалось даже не это, а те автомобили, которые легли в основу современных «Волг».

Судя по фотографиям, в качестве отправной точки для возрожденного советского бренда использовались машины китайского бренда Changan. Для седана использовалась 4-дверка Raeton Plus, а для кроссовера модель суббренда Auchan под названием Z6.

Машины отличаются от оригинальных «поднебесных» моделей перелицованным дизайном передних частей кузова, в частности «волговской» радиаторной решеткой с хромированными вертикальными зубьями и собственными бамперами. Существуют ли какие-то изменения внутри – пока неизвестно.

Производством этих автомобилей собираются заняться уже в этом году, а в 2025-м машины переведут на полноцикловую сборку.