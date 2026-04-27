ДомойАвтоновости сегодняРедкий советский микроавтобус на базе «Волги» выставлен на продажу в России по...

Редкий советский микроавтобус на базе «Волги» выставлен на продажу в России по баснословной цене

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения

В России продают микроавтобус ГАЗ, который стал звездой кинематографа СССР

ГАЗ-21 «Старт»

Российский рынок классических автомобилей обзавелся очень интересным предложением. В продаже оказался раритетный советский микроавтобус 1968 года выпуска. Речь идет о крайне редкой модели «Старт», созданной на базе легендарной ГАЗ-21 «Волга».

Судя по объявлению, автомобиль находится в идеальном состоянии и полностью готов к эксплуатации: у него имеется полный комплект документов, в том числе диагностическая карта, а за всю историю у машины был только один владелец. Для коллекционной техники такого уровня это весомый плюс.

Редкий проект советского автопрома

ГАЗ-21 «Старт» — одна из самых необычных моделей, созданных в СССР. Автомобиль разрабатывался и выпускался силами Северодонецкой авторемонтной базы совместно с производственным объединением «Стеклопластик». В основе лежали агрегаты «Волги», однако сам проект существенно отличался от серийной продукции Горьковского автозавода.

Главной особенностью стал кузов из стеклопластика (прогрессивное решение для 1960-х годов). Это позволило снизить массу автомобиля, но одновременно усложнило производство. Именно поэтому общий тираж модели оказался крайне ограниченным (по разным оценкам, было выпущено около 150 экземпляров).

Техническая база

Под капотом установлен карбюраторный мотор ЗМЗ-21 рабочим объемом 2,45 литра, развивающий 70–75 лошадиных сил при 4000 об/мин. Вместе с ним использовалась трехступенчатая механическая коробка передач и подвеска от базовой ГАЗ-21 «Волга».

Салон микроавтобуса рассчитан на 10–12 пассажиров, что делало модель универсальной для служебных и пассажирских перевозок.

Кино и история

Несмотря на небольшой тираж, автомобиль получил известность. В частности, он появился в культовом советском фильме «Кавказская пленница», что добавляет модели исторической и культурной ценности.

Коллекционная ценность

Сегодня такие автомобили настоящая находка для коллекционеров. Редкость, необычная конструкция и связь с эпохой сделали «Старт» одним из самых интересных представителей советского автопрома.

Учитывая малый тираж и состояние конкретного экземпляра, можно ожидать высокий интерес со стороны ценителей ретротехники. Правда, не у всех будет достаточно средств, чтобы обзавестись этим микроавтобусом.

Заявленная цена этого экземпляра составляет ни много ни мало 29 миллионов 500 тысяч рублей. Машина находится в Москве.

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 4 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Фото:Сгенерировано ИИ

Не забывайте подписываться на наш Telegram и Google News

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+