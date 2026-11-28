В свое время кроссовер Hyundai Creta быстро завоевал популярность в России. Добиться этого удалось благодаря доступной цене, неплохой вместительности, а также использованию инженерами в этой модели простых технических решений. Но, как известно, в этом мире нет ничего на 100 процентов идеального. И даже у этого «паркетника», в котором, казалось бы, было нечему ломаться, обнаружилось несколько слабых мест. Причем некоторые из них оказались способны доставить владельцам немало хлопот.

История «Креты» началась еще в 2014 году, когда Hyundai запустил производство компактного кроссовера ix25 для китайского рынка. Позднее машина вышла на рынок Индии и распространилась на страны за пределами КНР, где звалась Creta.

В России дебют этой модели пришелся на лето 2016 года. Сборку машины наладили на предприятии Hyundai в Петербурге и за четыре года реализовали свыше 250 тысяч единиц этого кроссовера. Однако далеко не для всех многочисленных владельцев последующая эксплуатация «Креты» оказалась беспроблемной.

Мы проанализировали огромное количество отзывов на эту модель в российском сегменте интернета, выделив основные «болячки» корейского компакт-кроссовера.

Проблемы с катализатором и двигателем

Одной из наиболее обсуждаемых на форумах российских владельцев Creta тем была связана с каталитическим нейтрализатором. Владельцы машин первого поколения рассказывали о разрушении керамических сот, причем подобные случаи встречались на относительно небольших пробегах – 70–80 тысяч километров.

Опасность этой неисправности заключалась не только в ухудшении пропускной способности выхлопной системы. Частицы разрушенной керамики могли попадать в цилиндры двигателя, вызывая появление задиров на стенках. В дальнейшем это приводило к повышенному расходу масла и иногда даже капитальному ремонту мотора.

Посторонние звуки в подвеске

Еще одной популярной претензией к кроссоверу Creta от его владельцев стали жалобы на его ходовую часть. В отзывах российских владельцев регулярно встречаются упоминания стоек и втулок стабилизатора, которые начинают стучать на неровностях.

Особенно часто эти жалобы относятся к автомобилям с большими пробегами. Есть нарекания на выносливость отбойников задних амортизаторов, пыльников ШРУСов и элементов рулевого управления. Более того, сама подвеска Creta отличается жесткими настройками, что также нравится далеко не всем, особенно когда приходится ездить на машине по разбитым дорогам.

Проблемы со сцеплением механической коробки

Не обошли проблемы владельцев Hyundai Creta даже с, казалось бы, неубиваемой механической коробкой передач. В отзывах встречаются жалобы на шум выжимного подшипника, посторонние звуки и преждевременный износ сцепления. Как ни странно, но некоторые автомобили требовали ремонта уже на сравнительно небольших пробегах.

Стуки в рулевой рейке

Еще одна проблема, на которую часто обращают внимание российские владельцы Hyundai Creta, связана с рулевым управлением. В отзывах и на профильных форумах встречаются жалобы на появление стуков в районе рулевой рейки, особенно при проезде неровностей и движении по разбитым дорогам.

Причиной посторонних звуков часто называют износ отдельных элементов рулевого механизма, в том числе втулок и соединений.

Неисправности выхлопной системы

Еще одна неприятная особенность, о которой рассказывают российские владельцы «Креты», связана с глушителем и резонатором. В отзывах на модель они жалуются на посторонний шум, дребезжание и появление коррозии элементов выхлопной системы. Впрочем, намека на массовость здесь нет. Многое зависит от возраста машины и условий эксплуатации.

Проблемы с кузовом и дверной фурнитурой

Наконец, владельцы обращают внимание на отдельные недостатки кузова и оборудования. В отзывах встречаются жалобы на вздутие лакокрасочного покрытия крышки багажника, появление коррозии возле заднего стекла и неисправности кнопки открывания пятой двери.

Последняя со временем может окисляться и переставать нормально работать. Встречаются и сообщения о проблемах с дверными замками.

Накануне Дейли-Мотор разбирал основные претензии российских владельцев к чешскому кроссоверу Skoda Kodiaq.