Компактные кемперы – популярное направление на японском авторынке, предложение в котором расширяется не по дням, а по часам. Одним из последних доказательств этой тенденции стал новый необычный автодом от местной фирмы Annex.

Кемпер под названием Liberty 52REi при длине всего 5,23 метра предлагает размещение внутри до семи человек, пять из которых могут остаться с ночевкой. Для всех них предусмотрена полноценная кухня, душевая, просторная зона отдыха и две спальные ниши.

В основу кемпера легло шасси Toyota Camroad. Ширина автомобиля составляет 2,07 метра, высота – 2,88 метра. Под капотом установлен 3-литровый турбодизель.

Входная дверь расположена ближе к задней части кузова. Сразу за ней находится кухня с двухконфорочной плитой, мойкой из нержавеющей стали под стеклянной крышкой, холодильником объемом 85 литров с морозильной камерой и микроволновой печью. Рядом предусмотрен отсек для шести пар обуви. Дополнительный шкаф над задней полкой можно заказать отдельно.

Пол в районе входа, кухни и душевой выполнен в виде водонепроницаемого поддона. Это позволяет не беспокоиться о грязной обуви и мокрых лапах домашних животных после прогулки.

В передней части расположена большая обеденная зона с диванами, окружающими стол с трех сторон. Вечером она превращается в кровать размером 180 х 186 см. Для этого подушки спинок перемещают в центральный проход, формируя ровную спальную поверхность. Здесь могут разместиться три человека.

Еще два спальных места находятся в алькове над кабиной водителя. Выдвижная кровать имеет размеры 194 х 174 см и оснащена шторами и индивидуальными лампами для чтения. Таким образом, всего в автодоме предусмотрено пять спальных мест.

Для санитарных нужд разработчики кемпера выделили отдельную многофункциональную зону с душем и горячей водой.

Жилой модуль изготовили из сэндвич-панелей со стеклопластиковым покрытием и утеплителем XPS. За комфорт в холодное время отвечает жидкостная система отопления с подогревом пола в жилой зоне. Горячая вода подается к мойке и душу. В жаркую погоду салон можно охлаждать с помощью бытового кондиционера.

Электрическая система включает солнечную панель мощностью 420 Вт. Бортовую батарею можно заряжать во время движения или от внешней электросети. В базовой комплектации устанавливается литиевый аккумулятор емкостью 2,4 кВт/ч и инвертор мощностью 2000 Вт. В старших версиях емкость батареи увеличивается до 9,6 кВт/ч, а мощность инвертора – до 3000 Вт.

Для перевозки мокрых и грязных вещей предусмотрен выдвижной внешний отсек с левой стороны кузова. Его объем составляет около 132 литров, а допустимая нагрузка достигает 100 кг. Запасы воды скромнее: бак чистой воды рассчитан на 63 литра, а резервуар для сточных вод – на 75 литров. Для семи пассажиров, особенно при регулярном использовании душа, этого может оказаться недостаточно.

А теперь к самому интересному – к цене. Стоимость автодома Annex Liberty 52REi оценили на родине в 15 миллионов 958 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 8,2 млн российских рублей по текущему курсу.

Причем это цена базового оснащения кемпера, поэтому в самом дорогом исполнении он обойдется японским покупателям, не привыкшим к автодомам с высокими ценами, еще дороже.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал о еще одном компактном автодоме, но совсем иного формата. В его основу лег компакт-кар Toyota TownAce, а сам кемпер был оценен в 2,3 млн рублей.