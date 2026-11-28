Автомобили Ferrari, как правило, не нуждаются в тюнинге. Но даже для них порой выпускают комплекты доработок. Так поступила японская фирма Liberty Walk, представившая необычную версию Ferrari 458 Italia с широкофюзеляжным обвесом и рядом других интересных доработок.

Машина получила официальное название LB Silhouette Works Ferrari 458 GT. Проект связан с Тоширо Нишио, известным как Тоши, основателем и идейным вдохновителем Liberty Walk. Автомобиль находится в Японии и, по информации компании, не предназначен для продажи. Фотографии суперкара были опубликованы на страницах тюнинг-ателье в соцсетях.

Внешность доработанного автомобиля заметно отличилась от заводской, которую задумывали инженеры из Маранелло. Спереди тюнеры из «Страны восходящего солнца» установили новый бампер с дополнительными воздухозаборниками по бокам оригинальных фар.

Также появился небольшой сплиттер с боковыми аэродинамическими элементами. Заводской капот решили сохранить, зато передние крылья получили значительно более широкую форму.

По бокам появились массивные расширители задних колесных арок и новые боковые юбки. Корма выглядит еще агрессивнее: были внедрены крупное заднее антикрыло, переработанный бампер и модернизированный диффузор. Классический красный цвет Ferrari тюнеры сохранили, отказавшись от обилия спонсорской графики.

Доработки затронули в том числе подвеску суперкара. Машину укомплектовали регулируемой пневматической системой, которая позволяет существенно уменьшать дорожный просвет.

В максимально низком положении передний сплиттер оказывается почти у самой поверхности дороги. Дополнили образ широкофюзеляжной Ferrari новые колесные диски, более широкие задние шины и небольшой отрицательный развал задних колес.

В техническую сторону 458 Italia тюнеры из Liberty Walk вмешиваться не стали. Приводит в движение хотя и сильно доработанную внешне, но все же ту же самую заводскую машину, оригинальный для нее 4,5-литровый бензиновый атмосферный V8, развивающий 562 лошадиные силы мощности и 540 Нм крутящего момента.

В заводском исполнении с ним суперкар разгоняется с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 325 километров в час.

В открытой версии Spider максималка «четыреста пятьдесят восьмой Италии» чуть ниже, составляя 320 км/ч.

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