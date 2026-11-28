Военные грузовики, списанные со службы, периодически становятся основой для различных экспедиционных автодомов, которые то и дело мелькают на различных аукционах или досках объявлений. Один из таких примеров нашелся в Европе, где на торги выставили кемпер на базе военной грузовой машины MAN KAT1 1980 года выпуска.

Вездеход прошел через процедуру реставрации и обзавелся жилым модулем с кухней, ванной комнатой и четырьмя спальными местами. Благодаря своим заводским характеристикам он способен доставлять путешественников с комфортом далеко за пределы классических туристических маршрутов.

В описании к лоту говорится, что нынешний владелец автодома приобрел грузовик MAN KAT1 в 2022 году. Переоборудование этой машины в кемпер велось под его руководством, но за четыре года автомобиль так и не отправился в полноценное путешествие. Все это время экспедиционный автодом пребывал в гараже. Теперь его решили выставить на продажу на аукционной площадке Car and Classic.

MAN KAT1 стал одной из наиболее известных платформ военных грузовиков благодаря способности передвигаться по сложному бездорожью. Его производство велось в период с 1977 по 1983 годы. Грузовики выпускали в версиях 4×4, 6×6 и 8×8.

Выставленный на продажу в виде автодома экземпляр сохранил документы, подтверждающие военную историю, включая бортовой журнал с записями о перевозке личного состава. Базовый грузовик прошел масштабную реставрацию: шасси очистили пескоструйным способом и заново окрасили. Утверждается, что машина имеет статус исторического транспортного средства.

На шасси установили индивидуальный жилой модуль, рассчитанный на четырех человек. Попасть внутрь можно по массивной металлической лестнице через вход с магнитной москитной сеткой. В жилой зоне предусмотрены две двухъярусные кровати, кухня, обеденная группа и отдельная ванная комната. Одна из верхних коек, судя по фотографиям, пока используется для хранения вещей.

Обеденная зона со столом напротив кухни также трансформируется в дополнительное спальное место. Кухня получила большую рабочую поверхность, двухконфорочную индукционную плиту, небольшую духовку, компактную посудомоечную машину и мини-стиральную машину. Для хранения продуктов предусмотрен холодильник с питанием от бортовой сети напряжением 12 В.

Ванная комната оборудована подключенным унитазом, раковиной с тумбой, полотенцесушителем и отдельной душевой кабиной со стеклянными стенками. Внутри установили большой телевизор, систему фильтрации воды, металлические запирающиеся шкафчики и дополнительные отсеки для личных вещей.

Кроме того, автодом получил солнечные панели на крыше, оборудование Victron Energy, аккумуляторный блок и инверторную систему. Предусмотрены накопительные баки, кондиционер и отопитель.

Снаружи кемпера на базе MAN KAT1 расположился выдвижной грузовой отсек объемом около 132 литров. Он предназначен для мокрого и грязного снаряжения, выдерживает нагрузку до 100 кг и допускает мойку.

Приводит в движение машину оригинальный 12,8-литровый атмосферный дизельный двигатель Deutz V8 с воздушным охлаждением. Его мощность составляет 252 л.с., а крутящий момент достигает 785 Нм. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач ZF.

В оснащение входят постоянный полный привод, блокировки дифференциалов и колесные редукторы, которые позволяют грузовику с жилым модулем на борту проезжать туда, куда большинство других автодомов никогда не рискнут соваться.

Пробег выставленного экземпляра составляет 18 тысяч 484 км. На момент публикации этого материала самой высокой ставкой на торгах за этот лот является сумма 10 тысяч евро (без малого 900 тысяч рублей). Пока кемпер не достиг цены, по которой машина гарантировано «уйдет с молотка» (так называемая резервная стоимость). Впрочем, время еще есть. Торги завершатся 4 декабря, так что до их окончания еще есть 5 дней.