В продажу в России вышли грузопассажирские вездеходы «Садко Next»

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На российском рынке появилась необычная модификация грузовика ГАЗ «Садко Next». Компания «Спецавтомаш» начала предлагать грузопассажирскую версию модели, которая сочетает в себе возможности вахтового автобуса, передвижной мастерской и грузовой машины.

Главная особенность автомобиля заключается в его компоновке. За стандартной однорядной кабиной расположен отдельный пассажирский модуль, а в задней части предусмотрена грузовая платформа. Такое решение позволяет одновременно перевозить рабочую бригаду, инструменты и необходимое оборудование, не прибегая к использованию нескольких автомобилей.

Сам фургон имеет металлическую наружную обшивку, тогда как его внутренние стенки отделаны ламинированной фанерой толщиной 6 миллиметров. В пассажирском отсеке установлены шесть отдельных кресел с трехточечными ремнями безопасности.

Под капотом машины расположен 4,4-литровый турбодизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 149 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. Для движения по бездорожью предусмотрены двухступенчатая раздаточная коробка и понижающая передача.

Адаптация под конкретные задачи

По информации продавца, автомобиль может быть дооснащен практически любым дополнительным оборудованием в зависимости от требований заказчика. Благодаря этому машину можно использовать для обслуживания удаленных объектов, работы ремонтных и строительных бригад, а также в качестве мобильной мастерской.

Еще одним преимуществом такой версии является то, что для управления ею достаточно водительского удостоверения грузовой категории «С».