Неофициальный цифровой рендер нового Dacia Duster (2028)

Румынский суббренд Renault – компания Dacia – готовится к премьере нового поколения кроссовера Duster, который могут представить уже в 2028 году. Машина выйдет раньше положенного срока из-за усиливающегося натиска на нее со стороны китайских конкурентов.

Предполагается, что новый Duster не только сильно поменяется внешне и внутри, но и сохранит статус бюджетника, который удерживает с момента своего первоначального дебюта.

Напомним, первое поколение Dacia Duster (в России кроссовер продавался под брендом Renault) было представлено в 2010 году. В 2017-м дебютировала вторая генерация модели, а ее третье поколение появилось в 2024 году, обновившись в 2026-м. Премьера четвертого поколения должна была состояться ближе к 2030 году, но, скорее всего, кроссовер будет представлен раньше.

Французский журнал Auto-Moto, подготовивший первые рендерные изображения нового Duster, сообщает, что машина может увидеть свет уже в 2028 году.

Неофициальный цифровой рендер нового Dacia Duster (2028)

Судя по компьютерной визуализации, «паркетник» получит ряд важных внешних перемен, которые сделают его дизайн более современным.

Основные внешние изменения ожидаются спереди. По прогнозам, дизайнеры задействуют стилистические решения нового кроссовера Dacia Striker. Капот и крылья, вероятно, сохранят нынешнюю форму ради сокращения расходов. Основные изменения затронут светотехнику и бампер.

Неофициальный цифровой рендер нового Dacia Duster (2028)

Ожидается горизонтальная светодиодная полоса под линией капота, которая может соединяться с подсвеченной эмблемой. По краям могут появиться вертикальные световые элементы в духе дизайнерской концепции Škoda Modern Solid. Основные фары могут быть интегрированы в общую световую конструкцию, а нижнюю часть передка украсит более крупный трапециевидный воздухозаборник.

Сзади изменения, если и будут, то, вероятно, окажутся скромнее. Задняя дверь сохранит прежнюю форму, но фонари могут опуститься ближе к нижней кромке багажника. Также реформенному кроссоверу могут достаться колесные диски нового дизайна.

Неофициальный цифровой рендер нового Dacia Duster (2028)

Интерьер нового Duster также должен оказаться более качественным и современным. На рендере в нем просматриваются решения нового индийского Renault Duster, а также более дорогие материалы отделки и увеличенный дисплей мультимедийной системы.

Серьезных изменений под капотом инсайдеры пока не ждут. Актуальная линейка этого «паркетника» уже включает бензиновые, газовые, мягкие гибридные и полноценные гибридные установки. Модернизация, вероятно, затронет отдельные настройки силовых агрегатов, а не всю гамму двигателей.

Сколько будет стоить новый Dacia Duster, пока неизвестно, но вряд ли машина окажется сильно дороже нынешней. Действующий кроссовер, напомним, стоит во Франции от 19 тысяч 990 евро, что эквивалентно сумме в 1,8 млн рублей по текущему курсу.