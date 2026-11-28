Неофициальный цифровой рендер нового поколения Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 может пройти через серьезную модернизацию к концу этого десятилетия. На это указывают сразу несколько авторитетных японских автомобильных журналов. По их информации, следующее поколение флагманского внедорожника дебютирует в 2029–2030 годах и обзаведется гибридной установкой мощностью около 500 л.с. Машина сохранит рамную конструкцию и традиционный полный привод.

Внешность будущего внедорожника пока представлена только на компьютерных рендерах, подготовленных независимыми дизайнерами из Японии.

На изображениях Land Cruiser 300 следующей генерации досталась современная передняя часть с узкой горизонтальной световой полосой, тройными проекционными фарами и надписью TOYOTA по центру.

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Toyota Land Cruiser 300

Черные вертикальные элементы, по прогнозу цифровых художников, будут сочетаться с горизонтальными ребрами решетки, а нижнюю часть бампера украсит серебристая защитная накладка.

Сбоку ожидается появление более выразительных колесных арок, массивной черной облицовки и рельефных нижних частей дверей. Общие пропорции внедорожника, вероятно, останутся близкими к нынешним. Его длина может составить 4950–4985 мм, ширина – 1980–1990 мм, колесная база – 2850 мм.

Актуальная гибридная версия внедорожника использует под капотом 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом V35A-FTS. Его мощность составляет 408 л.с., а крутящий момент равен 650 Нм. В состав параллельной гибридной системы входит электромотор мощностью 54 л.с. и моментом 290 Нм. Он установлен между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Суммарная отдача установки достигает 457 л.с. и 790 Нм. Для следующего поколения Toyota, по предварительным оценкам, может увеличить мощность примерно до 500 л.с., а крутящий момент – до 800 Нм. Добиваться этого придется за счет модернизации двигателя, аккумуляторной батареи и электронного управления.

Дизельный двигатель, вероятно, останется в гамме. Речь идет о 3,3-литровом V6 с двойным турбонаддувом F33A-FTV на 307 л.с. и 700 Нм, который ценится за экономичность и тяговитость среди любителей дальних путешествий.

Инженеры Toyota, по слухам, уделят отдельное внимание снижению массы и распределению нагрузки по осям, а также доработают систему полного привода.

Справить полноценную премьеру новое поколение Toyota Land Cruiser 300 может ориентировочно в 2029 году, выйдя в продажу в 2030-м.

Тем временем, недавно в открытом доступе также появились рендерные изображения нового Toyota Land Cruiser 250, который дожидается рестайлинга в ближайшие годы.