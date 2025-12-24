В Германии продают «русский Jeep»

ДомойАвтоновости сегодняВ Германии продают «русский Jeep»

Знаменитые советские автомобили в Европе то и дело мелькают на местных классифайдах. Причем порой речь идет о машинах, сохранившихся практически в идеальных состояниях.

Один из таких примеров недавно стал доступен для покупателей в Германии. Местный сайт «Mobile.de» выложил объявление о продаже «ГАЗ-69». Причем с необычным заголовком.

Продавец называет свой автомобиль «русским Джипом». В описании к объявлению говорится, что машина построена на шасси УАЗ-469 и обладает всего одним владельцем. 

Внедорожник оборудован бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью 82 лошадиные силы, а его пробег равен 20 тысячам км. 

Автомобиль выкрашен в зеленый цвет и укомплектован механической коробкой передач.

По словам продавца, двигатель, коробка передач и рама машины были отреставрированы несколько лет назад. Внедорожник пригоден к эксплуатации на общественных дорогах Европы и обладает для этого всеми необходимыми документами. 

Судя по фотографиям, внедорожнику точно потребуется внешняя реставрация. На его кузове местами проступает ржавчина. Но неидеальное визуальное состояние компенсируется низкой ценой.

За так называемый «русский Jeep» в Германии просят всего 3 тысячи 999 евро (примерно 370 тысяч рублей). 

Фото:Mobile.de

