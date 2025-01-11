ДомойАвтоновости сегодняПринципиально новая Лада Нива 3 (New Generation) вновь в разработке. Что о...

Принципиально новая Лада Нива 3 (New Generation) вновь в разработке. Что о ней известно

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
niva vision img min 1536x985 1

Летом 2020 года Renault раскрыла свой стратегический план, названный «Ренолюция». В рамках него все модели суббрендов головной компании, включая Dacia и Lada, должны были перейти на новую платформу CMF-B. 

В числе одного из перспективных проектов было новое поколение внедорожника Лада Нива 3 (New Generation), которое собирались выпустить сразу в трех версиях – короткобазный вариант, длиннобазный и короткобазный с новейшей внедорожной системой полного привода (модификация Off-Road).

В 2022-м году Renault продала свой пакет акций, которым владела в «АвтоВАЗе», а разработка принципиально новой «Лады Нивы» была остановлена. Но, как оказалось, ненадолго.

33 d 850 1
Скетч Lada Niva Vision

По свежей информации, новое поколение «Нивы» вернулось на стол разработчиков, но для того, чтобы реализовать этот перспективный проект «АвтоВАЗу» придется по пути Lada Iskra и насколько это возможно заместить западные комплектующие российско-китайскими аналогами.

Это получилось сделать с легковушечным семейством «Искра», но потребовало много времени. Так что не исключено, что в итоге удастся и с внедорожником. 

Напомним, на первых порах проект P1340 (именно так он именовался новый внедорожник Niva) в документации Renault и «АвтоВАЗа», должен был оказаться очень похожим как технически, так и внешне на недавно вышедший в продажу Dacia Duster 3 поколения.

lada niva vision 2024 foto 1536x832 1 1
Изображение концепта Lada Niva Vision

Но при этом российский внедорожник собирались комплектовать полным приводом уже с базовой комплектации, тогда как в «Дастере» вариант 4WD – прерогатива старших версий.

При этом у «Нивы» должна была быть «офф-роад» версия с собственным полным приводом, разработанным инженерами «АвтоВАЗ». 

В случае с ней готовилась планетарная «раздатка» без дифференциала сзади, а также вискомуфты, расположенные на полуосях. Этот вариант внедорожника собирались представить последним и точные сроки не обозначали вплоть до сворачивания проекта в 2022 году.

Что касается информации о возобновлении работ над «Нивой 3», то готовый проект в лучшем случае стоит ждать не раньше конца этого десятилетия – начала следующего.

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Lada

Читайте также:

Последние новости:

Modellista сделала первый электрический кроссовер Toyota похожим на...

Пикап Toyota Hilux нового поколения удивит «злым» дизайном:...

Toyota собирается возродить легендарный спортивный автомобиль MR2. Подробности

Раскрыты лучшие годы выпуска Toyota Land Cruiser: владельцы...

В России начали предлагать к заказу самый дешевый...

У болидов Ferrari в 2025 году будет новая...

Загадочный суперкар Jaguar из 90-х продадут дороже 20...

Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн....

На этот раз не коробка: пикап Toyota Tacoma...

Китайский миллиардер захотел припарковать свой Rolls-Royce Ghost внутри...

Авторитетный японский журнал показал шестое поколение кроссовера Toyota...

Toyota может возродить названия Caldina и Carib в...

Гендиректор Xiaomi интересным образом отреагировал на обновление Tesla...

Новый Hyundai Palisade произвел в Корее фурор: срок...

Ричард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур»...

Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini,...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+