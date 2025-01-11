Принципиально новая Лада Нива 3 (New Generation) вновь в разработке. Что о ней известно

Летом 2020 года Renault раскрыла свой стратегический план, названный «Ренолюция». В рамках него все модели суббрендов головной компании, включая Dacia и Lada, должны были перейти на новую платформу CMF-B.

В числе одного из перспективных проектов было новое поколение внедорожника Лада Нива 3 (New Generation), которое собирались выпустить сразу в трех версиях – короткобазный вариант, длиннобазный и короткобазный с новейшей внедорожной системой полного привода (модификация Off-Road).

В 2022-м году Renault продала свой пакет акций, которым владела в «АвтоВАЗе», а разработка принципиально новой «Лады Нивы» была остановлена. Но, как оказалось, ненадолго.

Скетч Lada Niva Vision

По свежей информации, новое поколение «Нивы» вернулось на стол разработчиков, но для того, чтобы реализовать этот перспективный проект «АвтоВАЗу» придется по пути Lada Iskra и насколько это возможно заместить западные комплектующие российско-китайскими аналогами.

Это получилось сделать с легковушечным семейством «Искра», но потребовало много времени. Так что не исключено, что в итоге удастся и с внедорожником.

Напомним, на первых порах проект P1340 (именно так он именовался новый внедорожник Niva) в документации Renault и «АвтоВАЗа», должен был оказаться очень похожим как технически, так и внешне на недавно вышедший в продажу Dacia Duster 3 поколения.

Изображение концепта Lada Niva Vision

Но при этом российский внедорожник собирались комплектовать полным приводом уже с базовой комплектации, тогда как в «Дастере» вариант 4WD – прерогатива старших версий.

При этом у «Нивы» должна была быть «офф-роад» версия с собственным полным приводом, разработанным инженерами «АвтоВАЗ».

В случае с ней готовилась планетарная «раздатка» без дифференциала сзади, а также вискомуфты, расположенные на полуосях. Этот вариант внедорожника собирались представить последним и точные сроки не обозначали вплоть до сворачивания проекта в 2022 году.

Что касается информации о возобновлении работ над «Нивой 3», то готовый проект в лучшем случае стоит ждать не раньше конца этого десятилетия – начала следующего.