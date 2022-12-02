Что будет с проектом Lada Niva 3: «АвтоВАЗ» раскрыл карты

Проект нового, третьего по счету поколения внедорожника Lada Niva, долгое время оставался одним из приоритетных для «АвтоВАЗа». Его разработкой компания занималась совместно с концерном Renault, который специально для этой модели поделился платформой CMF-B, но разработку системы полного привода отдал полностью в руки завода в Тольятти.

С выходом французской стороны из состава «АвтоВАЗа» пошли слухи о том, что проект Niva 3 свернут. При этом руководство российского автогиганта эту информацию никак не комментировало. Вплоть сегодняшнего дня.

Новый глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выступивший на заседании комиссии РСПП, назвал список новых моделей Lada, которые должны появиться в продаже в ближайшие годы.

Первой новинкой станет семейство Lada B-класса, появление которого ожидается в конце 2024 года. После него компания готовит кроссовер, в основу которого ляжет нынешний флагман марки – Vesta. Правда этот проект движется медленнее – пока сформированы только габариты такого автомобиля.

Отдельно господин Соколов отметил электрический вариант универсала Lada Largus, который топ-менеджер включил в список «новых». Опытную партию таких машин планируется выпустить в 2023 году.

Впервые не обошел стороной руководитель тольяттинского автогиганта и, пожалуй, главную премьеру ближайших лет, перспективы которой теперь кажутся туманными – проекта Lada Niva 3. В случае с ним объявлена «заморозка», поскольку многие компоненты для такого внедорожника сейчас не поступают в Россию из-за ограничений со стороны западных стран.