Renault представила третье поколение Duster

Компания Renault и ее суббренд Dacia провела официальную презентацию нового, третьего по счету поколения кроссовера Duster, изображения которого накануне «слили» в интернет инсайдеры.

Как и предполагалось, реформенный «паркетник» отличается от предшественника совершенно иным стилем, более изысканным интерьером, а также в значительной степени изменившейся «техникой».

Дизайн

Спереди машина оказалась вдохновлена концептом Bigster и получила Y-образные светодиодные дневные ходовые огни, которые соединяются хромированными «штрихами» на узкой решетке радиатора.

Бампер выглядит как более приплюснутый, чем в предыдущем «Дастере», и обладает большим воздуховодом, а также двумя прорезями по бокам.

Пластиковый обвес, проходящий по периметру кузова машины, стал более выраженным, а на арках получил оквадраченную форму. Тогда как корма изменилась за счет появления иной крышки багажника, бампера и светодиодных задних фонарей с подписью в форме буквы «Y».

Длина нового Duster составила 4,3-метра, а высота 1,6-метра, а расстояние между осями оказалось равно 2,6-метрам.

В салоне кроссоверу достались переработанная передняя панель и центральная консоль, а также цифровая комбинация приборов и планшетный дисплей мультимедийной системы, слегка повернутый в сторону к водителю.

Из других новшеств внутри – новый компактный селектор АКПП, рулевое колесо, скошенное по хорде как сверху, так и снизу, а также Y-образные воздуховоды.

Техника

Автомобиль построили на платформе CMF-B, которая принесла с собой в гамму «Дастера» новые двигатели.

Моторных версий будет сразу три – с 1,2-литровым бензиновым турбомотором, с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС, а также с биотопливным агрегатом рабочим объемом 1,2-литра (бензин+пропан-бутан). Их мощность составит от 100 до 140 лошадиных сил, а привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В продажу в Европе новый Duster поступит в 2024 году и будет, как и прежде, предлагаться там под маркой Dacia. Глобальные «Дастеры», скорее всего, получат логотипы Renault и появятся чуть позже.