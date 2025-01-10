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На этот раз не коробка: пикап Toyota Tacoma 4 поколения вновь разочаровал своих владельцев

Текст: Алексей Шмидт
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Официальный дебют актуального поколения пикапа Toyota Tacoma датирован позапрошлым годом. С тех пор машина стала фигурантом крупного скандала.

Владельцы этой модели жаловались на поломки ее 8-скоростной автоматической трансмиссии и даже подавали на «Тойоту» в суд из-за этого дефекта. А теперь обладатели таких машин начали сетовать на другой недостаток некогда практически идеального японского утилитарника.

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Toyota Tacoma 4 поколения

В официальной группе «Toyota Tacoma 4 Gen 2024+» в одной популярной зарубежной соцсети владельцы пикапов «Такома» массово критикуют ключевой конструктивный просчет в этой модели, заключающийся в размере ее топливного бака.

Обладатели машин делятся друг с другом своим разочарованием после длительных поездок, по ходу которых им приходится останавливаться для дозаправок слишком часто.

«Я только что совершил 4400-мильную поездку, и у меня есть две жалобы. Tacoma нуждается в большей турбине и большем бензобаке. Я устал заезжать на заправки каждые 200 миль (320 километров). Я не жалуюсь на расход бензина, я жалуюсь на размер бака, который они додумались установить в такой большой пикап», – написал один из комментаторов в профильной группе.

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Интерьер Toyota Tacoma 4 поколения

Пост разочарованного владельца Tacoma нашел отклик у многих других покупателей этой модели, в частности у тех, кто эксплуатирует машину по бездорожью или в длительных поездках. Все они назвали путешествия по проселочным дорогам и изолированным тропам настоящим кошмаром, поскольку там далеко не всегда можно быстро найти заправочные станции.

Напомним, Toyota Tacoma 4 поколения оснащается бензобаком объемом 69-литров. Это на 11 литров меньше, чем было в предыдущей генерации этой модели.

Машина комплектуется 2,4-литровой бензиновой «наддувной четверкой» i-Force, а также гибридным силовым агрегатом на базе этого же мотора.

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Фото:Toyota

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