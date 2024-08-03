Владельцы новых Toyota Tacoma начали жаловаться на проблемы с трансмиссиями

Toyota переживает тяжелый год. Бренд, ассоциирующийся с надежностью, недавно объявил об отзыве более 102 тысяч машин, где будет заменен двигатель (Toyota Tacoma и Lexus LX). Но на этом неприятности компании не заканчиваются, так как свежие владельцы пикапов «Такома» начали сообщать о неисправностях трансмиссий своих машин. Причем нередко речь идет об абсолютно новых автомобилях с пробегом до 1,5 тысячи километров на одометрах.

Как сообщает портал «The Drive», на профильных форумах в соцсети Reddit обладатели новых машин Toyota Tacoma жалуются, что на их автомобилях ломаются коробки передач. Причем происходит это как с автоматическими трансмиссиями, так и механическими.

Один из пользователей Сети рассказывает, что заказал машину своей мечты в другом городе, но когда возвращался домой от дилера на ней сломалась КПП. В итоге компания согласилась заменить ее по гарантии, но эта ситуация теперь не внушает ему доверия к автомобилю.

Масла в огонь подлило автошоу на YouTube «Truck King» (ролик ниже), когда один из его ведущих попытался переключиться с пятой на третью передачу, после чего трансмиссия вышла из строя.

Команда инженеров Toyota сразу же начала расследовать причины этой проблемы и сообщила, что вместо третьей скорости водитель случайно включил первую.

Это вызвало рост оборотов двигателя и повредило сцепление. Однако на видео звука скачка оборотов слышно не было.

Несмотря на это в случае поломок компания согласна менять трансмиссии по гарантии, однако запасных коробок в распоряжении дилеров пока немного. Пострадавшие клиенты Toyota уверены, что не смогут сесть за руль своих машин от двух до четырех месяцев.