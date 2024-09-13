Toyota наконец-то признала серьезную техническую проблему пикапа Tacoma

Популярный пикап Toyota Tacoma пережил тотальную модернизацию в прошлом году, получив новый внешний вид, другую отделку и собственные варианты двигателей. Более того, машину перевели на иную платформу, которая оказалась общей с моделями Land Cruiser, Tundra и Sequoia. Казалось бы, что может пойти не так? Но новая Tacoma практически сразу обросла рядом скандалов с проблемами, которые Toyota долгое время отказывалась признавать.

Ряд владельцев этого пикапа сообщил о сбоях в работе его 8-диапазонной автоматической трансмиссии с электронным управлением, которая предлагается в качестве альтернативы МКПП.

Проблема усугубляется тем, что устранить поломку быстро не удается. Компания уже выпустила официальный бюллетень технического обслуживания по жалобам, но отзыв машин пока не начался. Ряд обладателей новой «Такомы» сетуют, что их автомобили вышли из строя на пробегах около 2 тысяч км.

Но есть и хорошая новость. Сегодня Toyota наконец-то признала, что что-то пошло не так. И дала своим техническим специалистам нужную информацию о том, как можно ремонтировать автомобили клиентов.

В примечании к инструкции для сервисменов указан список кодов неисправностей, которые требуют замены как коробки передач в сборе, так и гидротрансформатора. Выглядит он следующим образом:

P07407F – Заклинило привод муфты гидротрансформатора

– Заклинило привод муфты гидротрансформатора P079571 – Застрял привод соленоида управления давлением “C”

– Застрял привод соленоида управления давлением “C” P08BA71 – Застрял привод соленоида управления давлением “L”

– Застрял привод соленоида управления давлением “L” P271371 – Застрял привод соленоида управления давлением “D”

– Застрял привод соленоида управления давлением “D” P280771 – Застрял привод соленоида управления давлением “G”

– Застрял привод соленоида управления давлением “G” P281671 – Застрял привод соленоида управления давлением “H”

Впрочем, пока это еще не сервисная кампания, а инструкция по гарантийному ремонту для автосалонов. Точные сроки начала отзыва дефектных Tacoma не определены, ведь в распоряжении автопроизводителя пока попросту нет такого большого количества коробок передач.