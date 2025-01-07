Новая спортивная «Лада Нива» удостоилась похвалы в Испании

В конце прошлого года компания «АвтоВАЗ» представила новую версию классического внедорожника «Лада Нива», которая получила к названию приставку «Спорт». С тех пор зарубежная пресса выпустила на этот автомобиль несколько обзоров. Первыми это сделали в США, затем подоспели во Франции, а теперь пришел черед испанских СМИ.

Портал «es.motor1» озаглавил свою заметку, посвященную «Лада Нива Спорт» словами: «Легенда бездорожья стала мощнее, чем когда-либо (и осталась дешевой)».

Журналисты из Испании рассказывают своим читателям о том, как Lada удалось улучшить ходовые качества и динамику автомобиля, задействовав весь свой автоспортивный опыт, а также о главном новшестве Niva – более производительном моторе:

«Если «Ниве» обычно приходится довольствоваться атмосферным бензиновым двигателем, объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., соединенным с пятиступенчатой механической коробкой передач, то теперь все это уже в истории.

Вместо этого идут разговоры о 16-клапанном двигателе мощностью 122 л.с. и максимальным крутящим моментом 151 Нм при 5000 об/мин, связанном с усиленной трансмиссией, с улучшениями, которые затрагивают и понижающую передачу».

Но не забыли в Испании напомнить и о других менее значительных доработках российского внедорожника.

«На этом хорошие новости не заканчиваются, так как изменения затрагивают и ключевые аспекты динамики автомобиля, такие как подвеска и тормоза. А внутри также есть новые «гоночные» акценты, с тем, что выглядит как спортивные сиденья и рулевое колесо», – говорится на страницах испанского автомобильного издания.

Как и российская пресса, испанская только догадывается о том, сколько будет стоить новая версия Niva.

Впрочем, западные журналисты уверены, что по крайней мере по их меркам спортивная «Нива» останется доступным внедорожником, но зато теперь окажется гораздо более интересным, чем ранее.