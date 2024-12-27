Во Франции оценили новый внедорожник «АвтоВАЗа» – «Лада Нива Спорт» 

Одним из главных событий этой недели в российском автомобильном сегменте интерьера стал запуск сборки нового внедорожника Лада Нива Спорт.

Но это событие не обошло зарубежную прессу. Сначала новую спортивную «Ниву» оценили в США, а теперь статью об одной из самых интересных новинок «АвтоВАЗа» подготовили во Франции.

Портал «L’argus» озаглавил заметку о новой Niva словами: «Лада Нива Спорт». Повышенная мощность и четкий тюнинг для античного 4×4».

В материале наших зарубежных коллег говорится следующее:

«Существуют вечные модели. И «Нива» одна из них, которая после почти 50 лет карьеры продолжает свой путь.

Силуэт машины не эволюционировал с профилем, который по-прежнему остается кубической формы. Но есть несколько подсказок, которые делают новую версию Niva Legend отличающейся от других: решетка радиатора с красным логотипом «Sport» и две дополнительные светодиодные полосы, заимствованные из ралли SilkWay.

Другие особенности дизайна машины включают в себя черные пластиковые коленные арки, рейлинги на крыше, элегантные колеса с алмазной огранкой и воздухозаборник по центру капота».

Внедорожник Лада Нива Спорт

Самой важной доработкой в случае с «Ладой Нива Спорт» французы назвали ее техническую часть:

«Механика Niva Sport аналогична другим моделям линейки, в частности Vesta или Granta. Производитель интегрировал 1.6 16-клапанный продольно, вместо устаревшего четырехцилиндрового 1.7 атмосферного бензина.

Мощность увеличена с 83 до 122 л.с., то есть почти вполовину. Крутящий момент также возрос до 151 Нм при 5000 об/мин по сравнению со 129 Нм при 4000 об/мин на Niva Legend.

Кроме того, Lada заявляет, что улучшила торможение и работала над более спортивной настройкой подвески. Как и в гоночной модели, были усилены несколько элементов, таких как картер сцепления и трансмиссия, а в раздаточной коробке теперь используется один рычаг».

Внедорожник Лада Нива Спорт

Завершается статья западных журналистов рассказом о внутреннем убранстве новой версии Niva, в котором автопроизводитель использовал нотки красного цвета в обивке сидений, отделке рулевого колеса, передней панели и селекторов трансмиссии.

Как и российские СМИ, L’argus пока не знает, когда стоит ждать начало продаж «Нивы Спорт», а также в каком количестве экземпляров машина будет сходить с конвейера и сколько будет стоить.

По слухам, появления нового внедорожника стоит ждать в следующем году по цене не менее 2 миллионов рублей.