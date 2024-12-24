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В США оценили новую Лада Нива Спорт от «АвтоВАЗа»

Текст: Алексей Шмидт
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Lada Niva Sport 3 copy

Накануне «АвтоВАЗ» начал производство новой версии внедорожника «Лада Нива», получившей приставку к названию в виде слова «Спорт». Пока машину собирают небольшими тиражами, но хотят увеличить объемы со следующего года, когда стартуют ее продажи. 

Американский журнал «CarsCoops» опубликовал статью, в которой рассказал своим читателям о новой «Ниве». 

Журналисты из-за океана пишут, что под «более спортивной» машиной «АвтоВАЗ» подразумевает способность закончить разгон от 0 до 100 километров в час до того, как остынет кофе. 

Lada Niva Sport 2
Лада Нива Спорт

«Большой новостью здесь является новый продольно установленный 16-клапанный 4-цилиндровый мотор, выдающий 122 лошадиные силы и 151 Нм. Разумеется, эти цифры не зажгут Нюрбургринг, но они представляют собой существенный скачок вперед по сравнению со стандартными 82 л.с. и 129 Нм, выжатыми из 1,7-литрового бензинового двигателя.

Новообращенная мощность работает в паре с модернизированной 5-ступенчатой МКПП с усиленной пятой передачей, более крепким картером сцепления и однорычажной «раздаткой». Мощность передается на все 4 колеса через систему постоянного полного привода 4WD.

Lada добавила спортивную подвеску и тормоза, которые якобы дают Ниве Спорт преимущество в динамике вождения по сравнению с ее более скромными братьями и сестрами.

Но, конечно, называть машину «спортивной» – это чересчур, даже несмотря на то, что теперь она сможет ехать не только по прямой дороге или грунтовке, но и маневрировать», – говорится в статье, опубликованной в американском издании.  

Lada Niva Sport 4
Салон Лада Нива Спорт

Цены и сроки выхода машины в продажу «АвтоВАЗ» пока не раскрыл. Российские журналисты предполагают, что за автомобиль будут просить более 2 миллионов рублей, что сделает внедорожник самым дорогим в гамме Lada. 

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Фото:Lada
ИСТОЧНИКCarsCoops

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