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«Неудержимый, несокрушимый и очень дешевый»: в Испании расхвалили «Ладу Ниву» от «АвтоВАЗа»

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
нива бронто хаки 1

Внедорожник «Лада Нива», являющийся детищем «АвтоВАЗа», носит статус легендарного не только в России, но и даже на Западе. Европейская и американская пресса то и дело пишут об этой модели заметки, некоторые из которых бывают вполне себе лестными. 

Недавно испанский офис портала «Motor1» опубликовал статью, в которой усыпал российский внедорожник похвалой и даже назвал его вариант Bronto неплохой альтернативой для ушедшего с европейского рынка Suzuki Jimny.

Заметка европейского издания озаглавлена: «Неудержимый, несокрушимый и очень дешевый: легендарный вездеход за 13 тысяч 800 евро». 

Журналисты называют «Ниву» иконой бездорожья, а также рассказывают обо всех версиях, в которых она продается в России – от обычной Niva Legend до более продвинутой Niva Bronto и совершенно другой Niva Travel.

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Lada Niva Bronto

Машина удостоилась похвалы за свой высокий клиренс и внедорожные характеристики, а ее откровенно слабый и устаревший двигатель мощностью 83 лошадиные силы даже был назван «классическим на все времена». 

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Lada Niva Bronto

Завершается статья испанского портала о «Ниве» информацией о цене ее версии Bronto, которую журналисты видят отличной заменой в «Старом свете» для покинувшего рынок Suzuki Jimny:

«За сколько можно купить Lada Niva в России? Правда в том, что за последний год она совсем немного подорожала – с 917 тысяч 900 рублей прошлым летом до 1 миллиона 435 тысяч рублей в этом году (это примерно 13,8 тысяч евро).

Впрочем, даже несмотря на это недостатка покупателей у нее в Европе и в Испании в частности не было бы, особенно в свете ухода с рынка Suzuki Jimny». 

Напомним, официально автомобили Lada Niva в Европе сейчас не продаются, но их ввозят в ЕС некоторые частные фирмы.

К примеру, несколько предложений таких внедорожников с околонулевым пробегом и 2024 годом выпуска недавно были обнаружены в Германии. В базовых комплектациях классический вариант Legend был оценен там в 20 тысяч евро или 2 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу.

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Фото:Lada
ИСТОЧНИК:es.motor1

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