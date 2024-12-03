Новинки «АвтоВАЗа» 2025: какие новые модели «Лада» появятся в следующем году

Несмотря на очевидные трудности, с которыми столкнулся крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в последние годы, бренд «Лада» по-прежнему готовит новые модели. Более того, в наступающем 2025 году их окажется сразу три.

Lada Iskra

Одна из самых ожидаемых новинок «АвтоВАЗа». Современный преемник Lada Granta расположится в бюджетном сегменте и встанет на конвейер весной 2025 года. В ноябре обещали, что стоимость Iskra будет начинаться от 1 миллиона рублей, но что будет к моменту выхода модели в продажу пока неизвестно.

Продавать «Искру» собираются как в кузове седан, так и простой, а также кросс-универсал. Автомобиль будет комплектоваться тремя версиями двигателей: стартовый объемом 1,6-литра и мощностью 90 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит пятискоростной МКПП. Более дорогие версии машины получат под капот мотор аналогичного объема, но с отдачей уже в 106 лошадиных сил. Здесь работать двигателю предстоит с 6-скоростной «механикой», либо с автоматической трансмиссией.

Lada Niva Sport

Этой осенью «АвтоВАЗ» начал испытания новой версии своего классического внедорожника Niva с приставкой Sport. Пока существуют лишь прототипы такой модели, но в 2025 году у спорт-варианта «Нивы» появится товарная модификация.

Главным отличием такого внедорожника от простой Niva Legend станет более производительный мотор объемом 1,6-литра от Granta Sport. Характеристики этого двигателя пока неизвестны, но инсайдеры считают, что его отдача составит стандартные 118 «сил».

Кроссовер Lada B-Plus Cross

Автомобиль, который претендует на звание главной автоновинки 2025 года на российском авторынке, должен увидеть свет примерно через полгода. Машину собираются показать публике в рамках экономического форума в Петербурге (ПМЭФ).

В основе «паркетника», который сейчас называют B-Plus Cross (в серийной версии имя автомобиля почти наверняка будет другим), будет лежать платформа Lada Vesta. Первый современный кроссовер собственной разработки инженеров «АвтоВАЗа» получит высокий дорожный просвет, турбомотор, вариатор, но привод машины будет только передним.