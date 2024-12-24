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Инсайдеры опровергли остановку «АвтоВАЗом» сборки легендарной «Лады Нивы»

Текст: Алексей Шмидт
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В декабре в прессе появились слухи о том, что «АвтоВАЗ» остановил выпуск внедорожников «Лада Нива Легенд».

Впоследствии эту информацию фактически подтвердил глава компании Максим Соколов, заявивший, что автопроизводитель уже выполнил производственный план на этот год, а также напомнил о проблемах российского авторынка из-за высокого уровня ключевой ставки и китайском автопроме, который (дословно) «навез большое количество запасов».

Несмотря на все это инсайдерский паблик «Avtograd News» уверяет, что ни о какой остановке производства «Нивы Легенд» речи не идет. В свежем сообщении на странице своего сообщества его авторы пишут следующее:

«Комплекс сварки и окраски производства Niva с учётом сверхурочной работы изготавливает порядка 235 кузовов Lada Niva Legend. Все они поступают на главный конвейер для окончательной сборки внедорожников (это к информации в сети о якобы прекращению выпуска этой модели)

Несколько раз уже различные «блохеры» останавливали выпуск вазовской легенды (пустой писаниной в своих пабликах)».

Ранее мы сообщали о том, что дочка «АвтоВАЗа» ООО «Лада Спорт» запустила производство нового варианта внедорожника «Лада Нива» – модели «Спорт». Накануне ее оценили даже в США. 

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Фото:Lada
ИСТОЧНИКAvtograd News

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