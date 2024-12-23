Дочка «АвтоВАЗа» приступила к производству внедорожников «Лада Нива Спорт»

Дочка «АвтоВАЗа» – подразделение «Лада Спорт» – приступила к массовому выпуску новых внедорожников «Лада Нива Спорт», сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

Главным отличием нового варианта «Нивы» от обычной «Нивы Тревел» станет размещенный в подкапотном пространстве бензиновый «шестнадцатиклапанник», выдающий 122 лошадиные силы и 151 Нм. Силовой агрегат установлен во внедорожнике продольно и состыкован с пересмотренной коробкой передач.

Трансмиссия обзавелась усиленными шестернями пятой скорости, а также более прочным картером сцепления и однорычажным приводом «раздатки».

Лада Нива Спорт

Кузова машин будут красить на «АвтоВАЗе», а затем отправлять их в подразделение «Лада Спорт», где будет осуществляться финальная сборка автомобилей.

Ранее компания несколько раз сдвигала сроки запуска новой версии «Нивы». Согласно планам российского автопроизводителя, ежегодно с конвейера будет сходить по 2-3 тысячи таких внедорожников, то есть порядка 200 машин в месяц.

Лада Нива Спорт

Пока же речь идет совершенно не о таких объемах выпуска, а о паре десятков машин в месяц. Когда компания выйдет на намеченный план – пока неизвестно.

Точно также пока не ясно, сколько будет стоить «Нива Спорт». Ряд инсайдеров предполагает, что цена внедорожника может достигнуть отметки в 2 миллиона рублей, либо даже превысить эту цифру.

О сроках появления таких машин в дилерской сети «Лады» объявят позднее.