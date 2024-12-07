Внедорожник мини-Land Cruiser от Toyota может получить «заряженную» версию

Один из самых долгожданных проектов Toyota – внедорожник Mini Land Cruiser, который также называют Land Hopper и Land Cruiser FJ (официальное название проекта до сих пор не раскрыто), близок к своей официальной премьере. Параллельно с этим событием о нем приоткрываются все более значимые подробности.

По новой информации, у компактной версии «Ленд Крузера» будет собственный «заряженный» вариант, который подготовит заводское ателье Toyota Gazoo Racing.

GR-модификация внедорожника может быть выполнена по аналогии с пикапом Toyota Hilux Champ, который сейчас продается в Таиланде и некоторых странах Азии. Предполагается, что именно этот утилитарник поделится платформой с Mini Land Cruiser, а значит может передать внедорожнику еще и недавно появившуюся «заряженную» версию.

Пикап Toyota Hilux Champ Gazoo Racing

В ней пикап оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем, работающим в паре с задним приводом и «механикой». Максимальная отдача такого тандема равна 140 лошадиных сил при 400 Нм пикового крутящего момента.

Впрочем, также не исключено, что в Toyota ограничатся для своей новой модели более простой комплектацией GR Sport, которая будет иметь от обычного внедорожника лишь незначительные косметические отличия.