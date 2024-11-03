ДомойАвтоновости сегодняВ Таиланде начали эксплуатировать «бюджетный» пикап Toyota Hilux Champ в качестве трекового...

В Таиланде начали эксплуатировать «бюджетный» пикап Toyota Hilux Champ в качестве трекового монстра

Скромный грузовичок превратился в гоночный болид

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Hilux Champ Toyota Gazoo Racing Thailand 32

В прошлом году Toyota начала выпускать и продавать на азиатском рынке недорогой пикап Hilux Champ. И недавно японский автопроизводитель начал раскручивать его потенциал для кастомизации. 

Недавно в Таиланде Hilux Champ вошел в список машин Toyota Gazoo Racing, которые участвуют в гоночных соревнованиях. Местные инженеры превратили скромную рабочую лошадку в огнедышащий гоночный грузовик для чемпионата Super Pickup.

Копия Toyota Hilux Champ Toyota Gazoo Racing Thailand 22 1

Согласно сообщениям на официальной странице Toyota Gazoo Racing Team в соцсетях, грузовик провел свое первое соревновательное выступление в мае. Более совершенная версия вернулась на трассу в июле и августе, бросит вызов такими тяжеловесами, как Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton и Ford Ranger.

Читайте на Daily-Motor – продолжение новости ниже –

Первый в истории Toyota GR Hilux Champ получил кастомный обвес и гоночную ливрею. Спереди более глубокий передний бампер оснащен сплиттером, массивным воздухозаборником охлаждения и новым отверстием решетки радиатора, позволяющим воздуху проходить через вентилируемый капот.

Toyota Hilux Champ Toyota Gazoo Racing Thailand 33

Профиль был модернизирован за счет гоночных колес и удлинителей крыльев с болтовым креплением, а хвост получил заднее антикрыло и большой диффузор.

Салон оказался настолько урезан, насколько можно было ожидать от гоночного авто. Внутри установили одно ковшеобразное сиденье Sparco, рулевое колесо этой же фирмы, а также разместили каркас безопасности, прикрепленный болтами непосредственно к шасси с лестничной рамой. 

Toyota Hilux Champ Toyota Gazoo Racing Thailand 31

Спереди гоночный Hilux Champ сидит на заниженной подвеске с большой долей отрицательного развала, чтобы отточить его управляемость при езде на гоночных колесах и покрышках.

Под капотом автомобиля находится модернизированная версия 2,4-литрового турбодизеля Toyota, мощность которой теперь превышает стандартные 148 л.с. (110 кВт / 150 л.с.).

Доработки пикапа включают в себя новый турбокомпрессор, увеличенные интеркулеры, индивидуальную выхлопную систему, а также переработанные настройки впуска и подачи топлива. Мощность передается на задние колеса через механическую коробку передач.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Фото:Toyota Gazoo Racing Team Thailand

Интересное по теме:

Актуальные автоновости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+