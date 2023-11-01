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Мини-пикап Toyota Hilux Champ «засветился» на дорогах Таиланда 

Его собираются продавать в Юго-Восточной Азии

Текст: Михаил Романченко
toyota rangga

Две недели назад Toyota показала прототип IMV 0. Речь шла о бюджетном коммерческом пикапе, предназначенном для рынков развивающихся стран. Учитывая, что проект носил статус шоу-кара, машина выглядела как утилитарник, который готов к рейду «Дакар» или даже к боевым действиям.

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Но прошло полмесяца и ее заметили на дорогах Таиланда во время рекламных съемок, причем в гораздо консервативном внешнем облике и без специального снаряжения.

Фотографиями автомобиля поделилось ближневосточное издание «Kurdistan Automotive Blog». Судя по накладкам на местах, где должны быть номерные знаки, машина получит название Hilux Champ и станет удешевленной версией модели «Хайлакс».

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Как и родственный с точки зрения имени автомобиль, мини-пикап с приставкой Champ будет иметь рамную конструкцию. 

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В качестве двигателей для него должны выступить бензиновый и турбодизельный агрегаты, но не исключено появление под его капотом гибридной или даже электрической силовой установки.

Правда это выглядит маловероятно, учитывая, что главным рынком сбыта машины станет Юго-Восточная Азия (развивающиеся страны, такие как Таиланд и Филиппины), где электрифицированная техника пока не в большом почете. 

В производство Hilux Champ запустят 27 ноября этого года на одном из трех тайских заводов «Тойоты», расположенных неподалеку от Бангкока. Ценник на нее объявят ближе к концу этого месяца. 

Фото:Kurdistan Automotive Blog

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