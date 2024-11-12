Американцы назвали самые надежные кроссоверы с ценой до 20 тысяч долларов

20 тысяч долларов или чуть меньше 2 миллионов рублей далеко не те деньги, на которые можно рассчитывать покупая даже подержанный кроссовер. Но если в России с этой суммой можно посматривать разве что на машины старше 10 лет, то в США они будут гораздо новее.

Накануне американский аналитический портал «iSeeCars» опубликовал рейтинг из трех поддержанных кроссоверов, которые являются самыми надежными и стоят не дороже 20 тысяч долларов. В ТОП вошли два японских автомобиля и один местный.

Subaru Forester 2018

«Паркетник» из страны восходящего солнца, который удивляет своей чрезвычайной безотказностью. Согласно подсчетам экспертов, в среднем «Форестер» проезжает без критических поломок от 320 до 450 тысяч километров, а его оценка надежности составляет образцовые 8,3 балла из 10 возможных.

Средняя цена машин 2018 года в США колеблется на отметке в 19 тысяч 256 долларов или 1 миллиона 850 тысяч рублей.

Ford Escape 2020

Еще один небольшой вседорожник, который считается в Америке отличным выбором при покупке на вторичном рынке. Долговечность машины оценена в 8,2 балла из 10, что позволяет ей служить своему владельцу без каких-либо технических проблем от 320 до 400 тысяч км, а иногда и дольше.

Средняя стоимость Espace в Штатах составляет без малого 20 тысяч долларов или 1 миллион 920 тысяч рублей.

Mitsubishi Outlander 2020

Замыкает этот ТОП еще один японский автомобиль – кроссовер Outlander. Показатель надежности этой модели уступает Ford Espace всего 0,1 балла (8,1 балл из 10). Среднестатистически этот «паркетник» проезжает без серьезных несправностей от 320 до 400 тысяч километров, но иногда и больше.

Цены на машины этого года выпуска за океаном составляют в среднем 18 тысяч 673 доллара или примерно 1,8 миллиона рублей по действующему курсу валют.