CarsCoops назвал лучшие автомобили, чтобы пережить зиму

Живущие в северном полушарии всегда с трепетом ждут приближения зимы и стараются подготовиться к этому непростому с точки зрения погоды времени как можно лучше.

Какие автомобили для этого подойдут накануне назвал популярный американский портал «CarsCoops», включивший в свой ТОП абсолютно разные модели.

Rezvani Vengeance

На первую строчку своего рейтинга заокеанские журналисты поставили хардкорный внедорожник Rezvani Vengeance, который обладает полноценной системой полного привода, «зубастыми» покрышками и лебедкой.

В России многие бы с этим выбором полностью согласились, но вряд ли он будет многим по карману.

Старый Volvo 240

Второе место было отдано верному, но старому и, скорее всего, ржавому универсалу Volvo 240. В случае с ним выбор был очевиден, потому что это надежный автомобиль, который будет не жалко эксплуатировать, когда дороги засыпаны реагентами или солью. Кроме того, в копилку этого варианта можно зачесть его невысокую цену.

Subaru WRC

Бронза в ТОП-е досталась экс-раллийному авто, которое просто предназначено для того, чтобы ездить по любым покрытиям. Пример – Subaru WRC S10 Петера Сольберга, которую не так давно продавали на аукционе за 400 тысяч евро или 42 миллиона рублей. Для того, кому это дорого, есть более простые «Импрезы».

Старый Mercedes S-Class

Замкнул список лучших машин для того, чтобы пережить зиму, недорогой, но люксовый автомобиль. К примеру Mercedes S430 из начала 2000-х. В числе аргументов в пользу этого варианта значится его невысокая цена и набор удобств, которые будут радовать в холодные зимние дни.