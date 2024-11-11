Раскрыты 3 невероятно надежных пикапа с низкими затратами на техобслуживание и ремонт

Пикапы никогда не были самыми популярными автомобилями на российском рынке, но, тем не менее, у такого вида техники есть свои поклонники. Для тех, кто ищет надежный подержанный пикап на вторичном рынке, эксперты популярного американского портала «Motorbiscuit» составили ТОП из трех лучших представителей этого класса по надежности и затратам на ремонт и ТО.

Toyota Tacoma 2 поколения

Золото в рейтинге досталось второй генерации пикапа Toyota Tacoma, включающее в себя модельные годы с 2005 по 2015-й. Если в таких машинах не сильно проржавела рама, то они способны радовать своей безотказностью долгие годы, а на их обслуживание не потребуется много денег (в среднем в США на это уходит 478 долларов или 47 тысяч рублей).

В числе плюсов этой модели значатся неплохие внедорожные возможности и высокая ликвидность.

Ford Ranger 3 поколения

Более поздние модели третьей генерации Ford Ranger способны обеспечить многолетнюю эксплуатацию без каких-либо технических проблем, особенно когда речь заходит о машинах с 2005 по 2011 годы выпуска.

Средние затраты на техобслуживание в случае с этой американской моделью составляют 615 долларов в год или 60 тысяч рублей. Кроме того, такие машины практичны и обладают всем необходимым для своего класса.

Nissan Frontier 2 поколения

Американский брат Nissan Navara занял в рейтинге почетное третье место. Эксперты выделяют в качестве лучших годов выпуска этой модели период с 2005 по 2018-й, которые зарекомендовали себя как одни из самых долговечных.

А еще владение Frontier не бьет по карману. Утверждается, что средняя годовая стоимость обслуживания этого пикапа составляет всего 470 долларов или всего 46 тысяч рублей.