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Top Gear опубликовал финальный чарт лучших кроссоверов 2024 года

Текст: Алексей Шмидт
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Британский автомобильный журнал Top Gear то и дело публикует собственные ежемесячные рейтинги лучших автомобилей. И отдельной подрубрикой в этих ТОП-ах идут списки лучших кроссоверов. На днях журналисты этого авторитетного портала составили финальный чарт самых идеальных представителей сегмента SUV в 2024 году. Daily-Motor ознакомился с ним, выделив все самые важные качества представителей этого ТОП-5.

1 – Volvo EX30

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Первое место было присуждено электрическому шведскому «паркетнику» Volvo EX30. Машину похвалил за стильный дизайн, а также утонченный и аккуратно выглядящий салон. 

2 – Dacia Duster

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В копилку плюсов кроссовера, недавно сменившего поколения, занесли его бюджетность, которая позволила отказаться от всего, что требует дополнительных денег и часто работает не так, как нужно (опций вроде задней двери с электроприводом, автоматической блокировки дверей, сложных меню со скрытыми функциями и так далее).

Кроме того, Dacia Duster удостоился похвалы за вместительный салон, полный удобных мест для хранения, а также за адекватную производительность, податливую езду и интуитивно понятную управляемость.

3 – Kia EV3

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Корейский компактный «паркетник», названный британскими журналистами не просто хорошим, а очень хорошим. Заявлено, что Kia EV3 обладает отличными ездовыми характеристиками, а ее салон выглядит почти как премиальный. 

4 – Ford Puma

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Кроссовер, который пользуется в Великобритании невероятной популярностью благодаря тому, что во многих аспектах превосходит своих конкурентов вроде унылого Nissan Juke и VW T-Cross. 

5 – Hyundai Kona

JDP 2024 Hyundai Kona Electric Front Quarter View

Еще один корейский вседорожник, который, по мнению авторов этого рейтинга, не выделяется ни в одной области, но отлично сбалансирован, за что очень ценится покупателями в «Туманном Альбионе». 

Ранее мы публиковали рейтинг из самых надежных кроссоверов с ценой до 20 тысяч долларов по мнению американских СМИ.

Фото:Volvo, Dacia, Kia, Ford, Hyundai

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