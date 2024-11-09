В Британии назвали 10 поддержанных автомобилей, которые позволят сильно сэкономить на ремонте

Стоимость запчастей и услуг ремонта машин за последнее время сильно выросла. Причем независимо от России или другой части планеты. Все это заставило экспертов сервиса по обслуживанию автомобилей Великобритании заняться исследованием, в рамках которого экспертам предстояло выяснить, какие авто являются самыми недорогими в ремонте среди подержанных машин в «Туманном Альбионе».

Результаты анализа показали, что, как правило, самые бюджетные автомобили одновременно являются и самыми недорогими в ремонте и замене комплектующих.

Как сообщает портал «Express» со ссылкой на местный сервис «Whocanfixmycar», наиболее дешевым подержанным автомобилем в ремонте в Великобритании является хэтчбек Honda Jazz.

На втором месте в этом рейтинге идет 5-дверка Toyota Yaris, а тройку замыкает еще один недорогой компакт – Fiat 500.

Весь список б/у автомобилей с самой недорогой стоимостью ремонта выглядит следующим образом:

1 место – Honda Jazz

2 место – Toyota Yaris

3 место – Fiat 500

4 место – Vauxhall Corsa

5 место – Nissan Juke

6 место – Kia Sportage

7 место – Honda Civic

8 место – Volkswagen Polo

9 место – Hyundai Tucson

10 место – Ford Fiesta.