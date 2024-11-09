В Британии назвали 10 поддержанных автомобилей, которые позволят сильно сэкономить на ремонте

Стоимость запчастей и услуг ремонта машин за последнее время сильно выросла. Причем независимо от России или другой части планеты. Все это заставило экспертов сервиса по обслуживанию автомобилей Великобритании заняться исследованием, в рамках которого экспертам предстояло выяснить, какие авто являются самыми недорогими в ремонте среди подержанных машин в «Туманном Альбионе».
Результаты анализа показали, что, как правило, самые бюджетные автомобили одновременно являются и самыми недорогими в ремонте и замене комплектующих.
Как сообщает портал «Express» со ссылкой на местный сервис «Whocanfixmycar», наиболее дешевым подержанным автомобилем в ремонте в Великобритании является хэтчбек Honda Jazz.
На втором месте в этом рейтинге идет 5-дверка Toyota Yaris, а тройку замыкает еще один недорогой компакт – Fiat 500.
Весь список б/у автомобилей с самой недорогой стоимостью ремонта выглядит следующим образом:
1 место – Honda Jazz
2 место – Toyota Yaris
3 место – Fiat 500
4 место – Vauxhall Corsa
5 место – Nissan Juke
6 место – Kia Sportage
7 место – Honda Civic
8 место – Volkswagen Polo
9 место – Hyundai Tucson
10 место – Ford Fiesta.