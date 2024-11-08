Самый быстрый 4-дверный массовый автомобиль на планете от Xiaomi получит три электромотора

Китайская корпорация Xiaomi готовится к началу продаж новой разновидности своего электрокара SU7. Новинка получит приставку к названию Ultra и уже предлагается в рамках предзаказа. Выход на рынок электрокара, который называют «самым быстрым 4-дверным массовым автомобилем в мире», запланирован на март 2025 года. Накануне стало известно, что машине будет положено сразу три электромотора.

Как сообщает «Carnewschina», питание на SU Ultra будет поступать от трех электрических двигателей. Первый расположится в передней части и будет выдавать 386 лошадиных сил, второй – сзади на левом колесе (мощностью 570 «сил»), а третий с аналогичной отдачей будет установлен на заднем правом колесе.

Общая максимальная мощность системы заявлена на отметке в 1526 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент будет равен 1770 Нм.

Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч составит 1,98 секунды, а максимальная скорость — 350 км/ч. Тройная литиевая батарея, поставляемая компанией CATL, обеспечит машине запас хода по циклу CLTC в 620 км. При быстрой зарядке пополнение запаса батареи с 10% до 80% займет 11 минут.

Длина новинки Xiaomi будет равна 5115 мм, ширина – 1970 мм, а высота – 1465 мм. Расстояние между осями автомобиля составит ровно 3 метра.

Седан получит заднее антикрыло из углеволокна с максимальной прижимной силой до 285 кг и специальное оформление салона, отличающееся от оригинального SU7.

Ранее мы рассказывали, что прототип Xiaomi SU7 Ultra оказался самым быстрым четырехдверным автомобилем на Нюрбургринге.