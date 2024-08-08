Xiaomi представила новейший автомобильный насос: он накачает спущенную шину всего за 45 секунд

Китайская компания Xiaomi выпустила доработанную версию своего автомобильного насоса Mijia Tire Inflator 2, представленного в прошлом году. Новый гаджет, получивший к названию приставку «Pro», предлагает улучшенную скорость подкачки шин, а также увеличенную производительность.

Внешне насос почти ничем не отличается от своего предшественника. Единственная разница заключается лишь в размерах. Старая версия портативного инфлятора обладала габаритами 123 x 75,5 x 45,8 мм, в то время как новая модель имеет размеры 152 x 100 x 63 мм.

Утверждается, что новый насос способен накачать покрышку воздухом до давления 2-2,5 бар всего за 45 секунд. Прирост скорости по сравнению с его предыдущей версией оказался колоссальным, поскольку ей на это требовалось до 2 минут.

Для того, чтобы заполнить полностью пустую шину, Mijia Tire Inflator 2 Pro необходимо 3,5-минуты против 8-минут у прошлогоднего варианта этого насоса. Емкость аккумулятора насоса составляет 2500 мАч. Этого достаточно для того, чтобы на одном заряде наполнить от 3 до 7 покрышек.

Гаджет оснащен несколькими режимами, которые позволяют накачивать до оптимальных значений не только автомобильные шины, но и велосипедные, мотоциклетные и покрышки электрических самокатов, а также мячи.

Ценник на новинку в Китае составляет 259 юаней. При пересчете на российскую валюту это чуть больше 3 тысяч рублей.