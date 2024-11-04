Citroen C5 Aircross второго поколения показался на неофициальных изображениях

Первая по счету генерация французского компактного кроссовера Citroen C5 Aircross дебютировала в 2017 году. «Паркетник» обновили два года назад, а теперь инженеры и дизайнеры компании работают над вторым поколением этой популярной в Европе модели.

Французский портал «Largus», взяв за основу фотографии концептуального предвестника C5 Aircross, представленного в Париже в октябре, пофантазировала на тему дизайна реформенного вседорожника, а также рассказал о том, чего можно ждать от технической стороны автомобиля.

Предвестник нового Citroen C5 Aircross (концепт-кар 2024)

По мнению европейских журналистов, новый C5 Aircross получит более изящный внешний вид, чем нынешняя генерация этой модели. Машина унаследует у новинок «Ситроен» (рестайлинговые C3, C3 Aircross, C4 и C4X) лицевую часть со световой сигнатурой, выполненной из двух узких полос, дополненных квадратной оптикой. Капот кроссовера станет более глубоким и ребристым, решетка радиатора будет усложнена, а бампер станет ажурным в нижней части.

Рендер нового Citroen C5 Aircross. Изображение: Largus

Сзади новинка Citroen обзаведется двумя светодиодными фонарями, выполненными в форм-факторе горизонтальных полос, а также более мощными крыльями и, вероятно, новой пятой дверью.

Внутри кроссовер, если верить изображениям его концепта, может получить L-образную конфигурацию экранов, плавающую центральную консоль с местом для хранения мелочовки в нижней части.

Изображение интерьера концепта Citroen C5 Aircross Concept (2024)

C5 Aircross станет первым автомобилем бренда, где будет реализована платформа STLA Medium от Stellantis Group, которая будет запущена со свежим Peugeot 3008. Как и его двоюродный брат, кроссоверу предстоит оказаться мультиэнергетическим с гибридными, электрическими и даже обычными ДВС-модификациями для неевропейских рынков.

Версия начального уровня будет оснащаться микрогибридом 1.2 48V мощностью 136 л.с., совмещенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач e-DSC6. Этот двигатель, уже стоящий на вооружении текущей модели, будет дополнен новым подключаемым гибридом 1.6 мощностью 195 л.с. В сочетании с семидиапазонной трансмиссией Punch Powertrain он обеспечит запас хода на электротяге более 80 км.

В электрическом варианте C5 Aircross унаследует двигатель мощностью 210 л.с. в связке с аккумулятором емкостью 73 кВтч. В программе также будет вариант, оснащенный батареей большей емкости, с запасом хода 680 км в комбинированном цикле WLTP.

Выпуск второй генерации Citroen C5 Aircross начнется весной следующего года, а продажи машины стартуют летом.