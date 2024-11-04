Citroen C5 Aircross второго поколения показался на неофициальных изображениях

Первая по счету генерация французского компактного кроссовера Citroen C5 Aircross дебютировала в 2017 году. «Паркетник» обновили два года назад, а теперь инженеры и дизайнеры компании работают над вторым поколением этой популярной в Европе модели.
Французский портал «Largus», взяв за основу фотографии концептуального предвестника C5 Aircross, представленного в Париже в октябре, пофантазировала на тему дизайна реформенного вседорожника, а также рассказал о том, чего можно ждать от технической стороны автомобиля.
По мнению европейских журналистов, новый C5 Aircross получит более изящный внешний вид, чем нынешняя генерация этой модели. Машина унаследует у новинок «Ситроен» (рестайлинговые C3, C3 Aircross, C4 и C4X) лицевую часть со световой сигнатурой, выполненной из двух узких полос, дополненных квадратной оптикой. Капот кроссовера станет более глубоким и ребристым, решетка радиатора будет усложнена, а бампер станет ажурным в нижней части.
Сзади новинка Citroen обзаведется двумя светодиодными фонарями, выполненными в форм-факторе горизонтальных полос, а также более мощными крыльями и, вероятно, новой пятой дверью.
Внутри кроссовер, если верить изображениям его концепта, может получить L-образную конфигурацию экранов, плавающую центральную консоль с местом для хранения мелочовки в нижней части.
C5 Aircross станет первым автомобилем бренда, где будет реализована платформа STLA Medium от Stellantis Group, которая будет запущена со свежим Peugeot 3008. Как и его двоюродный брат, кроссоверу предстоит оказаться мультиэнергетическим с гибридными, электрическими и даже обычными ДВС-модификациями для неевропейских рынков.
Версия начального уровня будет оснащаться микрогибридом 1.2 48V мощностью 136 л.с., совмещенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач e-DSC6. Этот двигатель, уже стоящий на вооружении текущей модели, будет дополнен новым подключаемым гибридом 1.6 мощностью 195 л.с. В сочетании с семидиапазонной трансмиссией Punch Powertrain он обеспечит запас хода на электротяге более 80 км.
В электрическом варианте C5 Aircross унаследует двигатель мощностью 210 л.с. в связке с аккумулятором емкостью 73 кВтч. В программе также будет вариант, оснащенный батареей большей емкости, с запасом хода 680 км в комбинированном цикле WLTP.
Выпуск второй генерации Citroen C5 Aircross начнется весной следующего года, а продажи машины стартуют летом.