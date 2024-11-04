Эксперты рассказали о штрафах от ГАИ за отказ «переобуваться» на зимние шины

До приближения календарной зимы остается меньше месяца, а это значит, что автомобилистам независимо от региона проживания необходимо перейти на зимние шины. Отказ от этого повлечет за собой наложение штрафов, которые сотрудники ГАИ смогут выписывать уже с 1 декабря.

Дожидаться наступления зимы нельзя в любом случае. Это чревато проблемами с безопасностью.

Министерство транспорта РФ рекомендует автомобилистам переходить на зимние покрышки, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 5 градусов по Цельсию. Но в идеале делать это нужно даже раньше. По крайней мере с таким мнением выступает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин.

По словам эксперта, перед автомобилистом не может стоять вопроса: менять резину или нет, поскольку результаты подобных дилемм часто видны на дорогах в виде аварий. Он советует переходить на зимние шины при первых признаках грядущего похолодания и не дожидаться наступления холодов и наледи на дорогах.

Более того, тем, кто не успеет переобуться в обозначенные законом сроки, грозят штрафы. Согласно поправкам, появившимся в КоАП прошлой осенью, эксплуатация автомобилей зимой, обутых в летние покрышки, а также использующих летом шипованных шин запрещена. Штраф за нарушение этой статьи (12,5) составляет 500 рублей.