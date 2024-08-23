Новый дешевый купе-кроссовер Citroen засняли в естественной среде обитания

Компания Citroen уже представил концепт-версию своего нового купеобразного кроссовера Basalt в конце марта этого года, но продажи машины пока так и не начались, если не считать запуск приема заказов на эту модель в Индии. Товарные образцы бюджетного кросс-купе обещают отправить к дилерам во второй половине года, а пока тестовые экземпляры этого «паркетника» то и дело попадают в объективы фотошпионов.

На днях машину удалось запечатлеть во время испытаний на дорогах Латинской Америки – одного из широкого списка рынков, где собираются предлагать Basalt. Снимки сделал фотограф Леонардо Пинейро, отправивший их в редакцию местного журнала «Autossegredos».

Заснятый в естественной среде обитания бюджетный кросс-купе оказался практически полностью лишен камуфляжа. Переднюю часть автомобиля выполнят в том же дизайне, что и соплатформенного Citroen C3 Aircross. Машина обзаведется аналогичными фарами и решеткой радиатора, а сбоку в самых дешевых версиях получит стальные диски, прикрытые колпаками.

Сзади Basalt сможет похвастать пятой дверью, открывающейся вместе с задним стеклом, как в Fiat Fastback. Фонари кормы будут повторять стиль своих собратьев, но окажутся немного уже, чем в случае с C3 Aircross.

Линейка двигателей Basalt должна включить в себя 1,2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 110 л.с. Связку ему составит МКПП или «автомат». Позднее для машины подготовят полностью электрический вариант. Премьера такого кроссовера состоится в первой половине 2025 года.

Цены на новинку пока не объявлены, но, скорее всего, она будет стоить чуть дороже 1 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту.